ТЕМА

Россиян на днях отключат от Гугл и Эппл

18 апреля 2024 | 12:43

Российские сервисы начали предупреждать пользователей о скором отключении входа в аккаунт через Google или Apple ID.


Такое уведомление появилось на сайте "Литрес": сервис уведомляет, что доступ через Google или Apple отключат с 22 апреля.
Также с 1 декабря 2023 на россии запрещена регистрация через иностранную электронную почту.


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