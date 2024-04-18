Россиян на днях отключат от Гугл и Эппл

Солістка дуету NikitA, телеведуча Дарія Астафьєва на прес-конференції, в Києві, у четвер, 17 липня 2008 р. Дарія Астафьєва одержала запрошення на зйомки в американському Playboy. Фото Дмитра Купріяна

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