Театрально-буфетное

17 июня 2024 | 11:05 , Олег Ельцов. ТЕМА

Когда-то собирался, да не собрался написать обзор буфетов злачных мест: в парламенте, кабмине, генпрокуратуре и МВД. Это мог быть увлекательный обзор. На заре украинской государственности рогули во власти не стеснялись радовать себя мелкими привилегиями посредством цен на выпить-закусить. В точках общепита властьпридержащих цены были смехотворными, блюда – ресторанного качественными.

В парламентском буфете, например, вчерашние головы колхозов и красные директора начинали сессионный день украшением буфетного столика запотевшей бутылкой горилки и почти дармовыми бутербродиками с икрой и семгой. Прочие органы власти, снабжаемые из закромов ДУСИ (Державнэ управлиння справамы), также участвовали в соревновании за установление минимальных цен…

Те времена уж далече, равно как и первые обитатели парламентского буфета. Сегодня его оккупировали бизнесмены во втором поколении, которым никакие цены на закуски не страшны.

Но этот пост о вечном: об искусстве. Как-то анонсировал в ФБ план посещения очага культуры в виде неназванного киевского театра. Френды живо отреагировали: каждый со знанием дела высказался о прелестях буфетов в различных театральных заведениях столицы. Впору писать театрально-буфетный обзор. Но я ограничусь кратким изложением наиболее ярких отзывов.

Итак, в театре Франка стоит обратить внимание на красное сухое; в нацопере хорош коньяк; по результатам посещения театры им.Леси Украинки могу засвидетельствовать, что в тамошнем буфете Закарпатский коньяк и Бехеровка отвечают стандартам качества… Что касается репертуара, режиссерской работы и актерского мастерства театральных заведений столицы – этому следует посвятить отдельное исследование.

Помнится, в студенческие годы мы тратили массу сил и времени на добывание алкоголя. Некоторые, отчаявшись, научились добывать алкоголь из зубной пасты «Паморин», крема для обуви, в общаге стремительно исчезали одеколон и лосьоны после бритья… Особенно остро складывалась ситуация с пивом. В миллионном городе, в котором я учился, и который по праву считался студенческой Меккой, пиво в свободной продаже было лишь в ресторанах, доступ в которые ввиду шаткого финансового положения студенчества был ограничен.

В те суровые годы был у меня товарищ, который жил в квартире с мамой. Когда я звонил ему, всякий раз мама отвечала: «Сереженька в театре». Театральное искусство влекло его неудержимо. Он пропадал в стенах драмтеатра регулярно. Секрет был прост: в тамошнем буфете цены на пиво были вполне демократичными, а цена билета на второй ярус символической. Наша дружба давно прервалась, следы Сереги затерялись. Но мне почему-то представляется, что он сегодня трудится театральным обозревателем в каком-то глянцевом журнале для культурной элиты.

Не игнорируйте театральные буфеты, господа!