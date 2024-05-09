Всеобщее ожлобление

09 мая 2024 | 10:45 , Олег Ельцов. ТЕМА

Сейчас модным стало любую критику происходящего трактовать как старческое ворчание, ссылаться на конфликт отцов и детей. Да нет у меня с детьми конфликта – я ж их сам воспитывал. Или правильнее будет процитировать Довлатова: «Детей мы не воспитывали, мы их просто любили». Но чужих детей воспитывали другие родители, и результат мне не нравится.

Нынешнее хипстерское поколение вгоняет в тоску и в не очень старческое ворчание. Кто-то убеждает, что нужно отречься от старых повадок, взглянуть на мир глазами молодежи. Я пробовал – не понравилось. Вернее – не получается. Не могу не уступить человеку часть тротуара, если на нем тесно, не могу вголос материться, особенно в общественном месте, особенно при незнакомых и дамах. Ходить по велодорожке и ездить на велике по тротуару мне не комфортно. Ходить зимой в летних кроссовках на короткие носки тоже не желаю. У меня есть зимняя обувь. Наверное я немодный, поэтому не слушаю рэп и Машу Полякову. А Джамалу слушать могу – она вроде тоже для молодых поет, но хипстеры, кажется, не в восторге.

Еще не нравятся стендаперы. По старинке считаю, что повод посмеяться – это не обязательно «ниже пояса» и матом.

За нынешней жизнью наблюдаю как-то со стороны, и эта жизнь кажется странной и нелогичной. Людей на городских улицах с годами становится заметно больше, но они не стали более гармоничными в толпе: не умеют сосуществовать, не уважают правила общежития… Главный принцип: мне так нравится, мне так удобно, имею право! В общественный транспорт садятся и ведут себя там как в глухом райцентре, не умеют извиняться, если доставили неудобство постороннему, толкают сумками и не снимают рюкзаков, не проходят в глубь салона. Возможно, это связано с наплывом людей из провинции, не освоившими жизнь в мегаполисе. Но мне почему-то кажется, причина иная: тотальное ожлобление. Еще недавно невозможно было вообразить, чтобы политик залез на парламентскую трибуну в футболке с принтом «Зашквар», а Президент на инаугурации не стал бы показывать «козу» и кривляться на камеру: народ бы не заценил. Сегодняшнему электорату это нравится. Электоратом стали называться те, кто получал образование и формировался в 90-х-2000-х. И ведь никого не учили материться на улице и толкаться в метро, хамить в магазинах и везде, но они как-то научились…

У нового поколения явные проблемы со вкусом и с интеллектом, что ярко доказывает уровень комедий, которые они выбирают, музыки, которую слушают и содержание книг, которые читают те немногие, которые умеют читать.

Буквально физически страдаю, когда приходится общаться с юным сейлменеджерами и прочими представителями сферы продаж и досуга. Пытаюсь подбирать слова, чтобы они поняли вопрос. Но даже если это удается, я не понимаю их ответов.

Как результат: жизнь становится нервной, грубой, примитивной, жлобской. Подспудно выискиваешь островки, не захваченные всеобщим трэшем, перемещаешься маршрутами, где меньше риска столкнуться с окружающей действительностью. В общественный транспорт – только по необходимости и обязательно в наушниках и с книжкой, перемещения в пространстве – преимущественно пешком или на велосипеде. Из присутственных мест выбираешь выставки, концертные залы и знаешь пару-тройку пабов, где кучкуются такие же как ты недобитки или иностранцы (с ними коммуницировать почему-то легче).

Немало полазив по миру, прихожу к выводу, что это ожлобление и озлобление – черта отнюдь не исключительно украинская, а всемирная. Что-то надломилось в этом обществе постмодерна, отчего мир стал примитивнее и агрессивнее. Хотя, казалось бы: все должно быть наоборот – материальных благ стало много больше, да и развлечений тоже. Значит дело не в деньгах.

Подстраиваться под все это не хочется и не получается. В конце-концов, голодная смерть никому не грозит, а культуру прошлых столетий-десятилетий не запрещают, просто она стала невостребованной. Вот и славно: теперь можно пользовать ее без давки и очередей. Главное – не включать телевизор и не читать газет.