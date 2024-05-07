Незабаром: нові тарифи на електрику

07 мая 2024 | 14:11

Тарифи на світло можуть зрости вже влітку

ВУкраїні тариф на електроенергію можуть зрости вже з 1 червня. До цього періоду за кожну кВт*год треба платити 2,64 грн.

Влітку ж ціна може досягти близько 3-3,5 грн. Про це заявив в ефірі КИЇВ24 директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

За його словами, тариф на світло в Україні має бути близько 6 грн/кВт. Але запровадження такого різкого збільшення тарифу здається нереальним.