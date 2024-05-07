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Незабаром: нові тарифи на електрику
07 мая 2024 | 14:11
Тарифи на світло можуть зрости вже влітку
ВУкраїні тариф на електроенергію можуть зрости вже з 1 червня. До цього періоду за кожну кВт*год треба платити 2,64 грн.
Влітку ж ціна може досягти близько 3-3,5 грн. Про це заявив в ефірі КИЇВ24 директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.
За його словами, тариф на світло в Україні має бути близько 6 грн/кВт. Але запровадження такого різкого збільшення тарифу здається нереальним.
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