ТЕМА

Незабаром: нові тарифи на електрику

07 мая 2024 | 14:11

Тарифи на світло можуть зрости вже влітку


ВУкраїні тариф на електроенергію можуть зрости вже з 1 червня. До цього періоду за кожну кВт*год треба платити 2,64 грн.

Влітку ж ціна може досягти близько 3-3,5 грн. Про це заявив в ефірі КИЇВ24 директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

За його словами, тариф на світло в Україні має бути близько 6 грн/кВт. Але запровадження такого різкого збільшення тарифу здається нереальним.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 