Втрати на понад 433 млн гривень: правоохоронці розслідують махінації в сфері паркування Києва

22 мая 2024 | 08:52 , Іван Кулик

Столичні правоохоронці продовжують фіксувати численні порушення в діяльності КП “Київтранспарксервіс”. Наразі в рамках двох кримінальних проваджень слідчі вивчають факти втрати цим підприємством і, як наслідок, бюджетом Києва грошових коштів на загальну суму близько 433 млн гривень.

За інформацією правоохоронців, ці фінансові ресурси були недоотримані цим КП та міською скарбницею в результаті сумнівної передачі парковок в користування приватним суб’єктам господарювання, невикористання низки майданчиків через відсутність затверджених схем організації дорожнього руху, діяльності на таких майданчиках сторонніх компаній без оплати ними будь-яких коштів тощо. Протягом 2024 року вже було проведено низку обшуків у офісі цього КП та його керівництва, в рамках яких, зокрема, було вилучено важливі документи і навіть мобільні телефони з потенційно “цікавим” для правоохоронців листуванням. Вочевидь, скоро можно дочекатися і вручення відповідних підозр комусь із діючих або ексочільників “Київтранспарксервісу”.

Як стало відомо КВ, наразі правоохоронці розслідують численні порушення законодавства з боку посадовців КП “Київтранспарксервіс” та інших підпорядкованих Київській міськдержадміністрації (КМДА) структур при організації паркувальної сфери столиці.

Зокрема, такі факти вивчаються слідчими в рамках кримінальних проваджень №42022102020000057 від 19 травня 2022 року і №42023102070000275 від 7 вересня 2023 року, які були відкриті відповідно Дарницьким та Подільським районними управліннями Нацполіції Києва. Попередня правова кваліфікація злочинів, вчинених фігурантами цих справ – ч. 4 і ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (КК) України. Тобто – привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих чи особливо великих розмірах, або в умовах воєнного стану, або організованою групою.

Варто зазначити, що обидва розслідування були розпочаті правоохоронцями за результатами різних аудиторських перевірок. Так, перша справа була відкрита за матеріалами аудиторського звіту державного фінансового аудиту виконання Департаментом транспортної інфраструктури КМДА низки бюджетних програм за період з 01 січня 2019 по 31 грудня 2022 (який орган проводив цю “ревізію”, в судових ухвалах не уточнюється, але, схоже, цим займалася Держаудитслужба України. – КВ). Друге слідство було розпочато на підставі аудиторського звіту внутрішнього аудиту №070-5-13-37 від 26 жовтня 2021 року, який було підготовлено Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА за результатами перевірки діяльності КП “Київтранспарксервіс” з 1 січня 2019 року до 21 січня 2021 року.

Багатомільйонні втрати

Як з’ясували правоохоронці в рамках кримінального провадження №42023102070000277, у період з 2019 по 2022 рік Київрада вилучила 13 паркувальних майданчиків на 1425 машиномісць, які були закріплені за КП “Київтранспарксервіс”. У подальшому шість з цих майданчиків на 1214 машиномісць були відведені “на користь третіх осіб” для експлуатації та обслуговування автостоянок (тобто, у користування підприємців та компаній, які здійснюють паркувальну діяльність. – КВ). Наслідком цього стало те, що “Київтранспарксервіс” недоотримав доходів на суму понад 6,6 млн гривень. При цьому, 60% вказаної суми – а саме 4,01 млн – мали б надійти до міської скарбниці, але, відповідно, не надійшли. Нагадаємо, саме такий відсоток своїх доходів “Київтранспарксервіс” має перераховувати до столичної скарбниці.

Також слідчі з’ясували, що у той же період вказане КП не забезпечило розробку, затвердження та погодження схем організації дорожнього руху (ОДР) на 1 367 паркувальних майданчиках, на яких експлуатується 33 248 машиномісць, що негативно вплинуло на розвиток паркувального простору міста. Крім того, внаслідок недостатньої та неякісної організації процесу підготовки для експлуатації спеціально обладнаних майданчиків майже 60% закріплених за КП “Київтранспарксервіс” паркувальних майданчиків протягом 2019-2022 не використовувалось, в результаті чого підприємством було втрачено вигоду на суму орієнтовно 421,7 млн гривень. Відповідно, бюджет Києва втратив 60% цієї суми – 253 млн гривень.

При цьому, за інформацією правоохоронців, посадовці зазначеного КП також зволікали з вирішенням спірних земельно-майнових питань по парковкам, не проводили аукціони по ним тощо.

Були виявлені і дивні закупівлі. За даними Нацполіції, Департамент транспортної інфраструктури КМДА неефективно використав 3,6 млн гривень при закупівлі у серпні 2017 року роторної парковки (спеціальна конструкція елеваторного типу для зберігання автомобілів. – КВ). Йдеться про те, що перед її закупівлею чиновники не визначили місце її встановлення, і більш ніж за п’ять років, станом на квітень 2023-го, ця парковка жодним чином не використовувалися. Як наслідок – “Київтранспарксервіс” упустив вигоду на суму близько 1,2 млн гривень, яку міг би отримати внаслідок одночасного паркування 10 автомобілів протягом зазначеного періоду.

При цьому, правоохоронцям стало відомо, що ця роторна парковка зберігалася неналежним чином, що призвело до пошкодження її силових агрегатів, елементів та конструкцій а тому використовувати її без додаткових витрат на відновлення технічного стану вже неможливо. За даними слідчих, орієнтовна вартість встановлення цієї парковки складе від 1,4 млн до 1,7 млн гривень з ПДВ (станом на вересень 2021 року). У зазначену вартість включено геодезичні та геологічні дослідження ділянки для її встановлення, проєктно-технічне обстеження відповідного майданчика, архітектурно-планувальні рішення, будівельні роботи, монтаж обладнання, сертифікація парковки тощо.

Скріншот судової ухвали по цьому провадженню від 2 квітня 2024 року

10 січня 2024 року правоохоронці провели обшук за місцем проживання в.о. директора КП “Київтранспарксервіс” Владислава Олійника і вилучили мобільний телефон цього посадовця, який надалі правоохоронцями було визнано речовим доказом по даному провадженню. Надалі Подільська окружна прокуратура подала до Подільського районного суду клопотання щодо доступу до особистого листування Олійника, яке зберігається на цьому гаджеті, та інших записів особистого характеру.

Керівник КП протестував проти задоволення цього клопотання – мовляв, в рамках цієї справи розслідуються кримінальні правопорушення, які були вчинені в 2019-2022 роках, тобто ще до того, як він почав працювати в “Київтранспарксервісі”. Врешті-решт 2 квітня 2024 року суд відмовив прокурорам у такому доступі.

Сумнівна парковка

У рамках слідства по провадженню №42022102020000057 правоохоронцям стало відомо, що ТОВ «Трансшлях Сервіс» за відсутності договору з КП «Київтранспарксервіс» проводить господарську діяльність з паркування транспортних засобів на проспекті Петра Григоренка (від вул. Анни Ахматової до вул. Тальнівської) у Дарницькому районі Києва (майданчик розрахований на 968 машиномісць). Наслідком цього стало те, що компанія не здійснює будь-яких відрахувань на рахунки вказаного КП та, відповідно, бюджету Києва. За інформацією слідства, через це протягом двох років, станом на осінь 2021-го, “Київтранспарксервіс” недоотримав доходів на суму орієнтовно 4,2 млн гривень, а міський бюджет – близько половини цієї суми, тобто 2,1 млн гривень (вочевидь, йдеться про 60%, а тому ця сума може бути більшою. – КВ).

Як встановили правоохоронці, ще 19 червня 2019 року між КП «Київтранспарксервіс» і ТОВ «Трансшлях Сервіс» було укладено інвестиційний договір про інвестування та експлуатацію відкритої автостоянки з об`єктами транспортної інфраструктури на проспекті П. Григоренка (ця угода відсутня у відкритому доступі. – КВ). Відповідно до цього договору, вказана компанія, зокрема, мала б розробити проєктну документацію щодо облаштування цієї стоянки, погодити її з “Київтранспарксервісом”, визначити графік реалізації та фінансування інвестпроєкту тощо.

При цьому, після завершення вказаних “паперових” робіт та до початку безпосередньо робіт з облаштування стоянки інвестор мав би укласти із КП «Київтранспарксервіс» договір про надання права на експлуатацію фіксованих місць паркування, а вже потім – розпочати здійснювати відповідну підприємницьку діяльність. Також інвестдоговором передбачалося, що ТОВ “Трансшлях Сервіс” має сплачувати “Київтранспарксервісу” частину отриманого з цієї стоянки прибутку (який саме відсоток отриманих коштів, в судових ухвалах не уточнюється. – КВ).

Вже у ході слідства правоохоронці з’ясували, що графік фінансування по вказаному інвестдоговору не погоджений, роботи з влаштування майданчику за цією угодою не здійснюються, договір про надання права на експлуатацію фіксованих місць паркування з “Київтранспарксервісом” не укладався, але по факту відповідна територія на просп. П. Григоренка спокійно використовується “під організацію паркувального майданчику”.

При цьому, за інформацією правоохоронців, посадовці “Київтранспарксервісу” достеменно знають про факт надання послуг з паркування ТОВ «Трансшлях Сервіс» на вказаній території та навіть сприяють цій діяльності. Про це, наприклад, свідчить те, що між цим КП і вказаною компанією раніше, в 2015-2017 роках, були укладені договори щодо надання права на експлуатацію місць для паркування на цій же території, які були припинені саме через підписання згаданого інвестдоговору.

За даними слідства, службові особи “Київтранспарксервісу” і “Трансшлях Сервісу” “умисно створюють публічні спори та обставини, які нібито перешкоджають реалізації умов інвестиційного договору, направлені на затягування законного процесу його виконання”. Зокрема, йдеться про “направлення претензій про відшкодування 0,06 гривень, судові спори, які не несуть суттєвих юридичних наслідків для виконання інвестиційного договору в цілому” та інше.

При цьому, як зазначали в прокуратурі керівництво “Київтранспарксервісу” “умисно ігнорує надання будь-яких відповідей на поставлені конкретні запитання [щодо фактів, які цікавлять правоохоронців] і не надають додаткові документи, які мають значення для досудового розслідування”. Наприклад, у КП так і не пояснили правоохоронцям, чому не було укладено договір про надання права на експлуатацію фіксованих місць паркування на вказаній території.

Зазначимо, вочевидь, в судових ухвалах неправильно вказано назву вищезгаданої компанії. Можна припустити, що вони мали на увазі ТОВ “Транс-парк-сервіс” – ця компанія дійсно мала взаємовідносини з “Київтранспарксервісом” (зокрема і щодо парковки на просп. П. Григоренка) та фігурувала з ним підприємством у кримінальних провадженнях щодо різних правопорушень.

Скріншот ухвали по цьому провадженню від 29 квітня 2024-го

На фоні цього 23 квітня 2024 року правоохоронці провели обшук у офісі “Київтранспарксервісу” на вул. Копилівській, 67, в ході якого було вилучено більше восьми десятків документів, які стосуються вищезгаданої історії, зокрема – інвестдоговір, додаткові угоди до нього тощо. 29 квітня Дарницький районний суд за клопотанням прокуратури наклав арешт на усі ці “папірці” – у тому числі для того, щоб вони могли бути використані в якості речових доказів по цій справі.

Як працює “Київтранспарксервіс”

Як раніше повідомляла КВ, діяльність КП “Київтранспарксервіс” неодноразово звертала на себе увагу у аудиторів, правоохоронних органів та громадськості.

Наприклад, в рамках вищезгаданої “ревізії” діяльності цього підприємства за період з січня 2019 року до січня 2021 року аудитори КМДА встановили, що посадовці “Київтранспарксервісу” допустили фінансових порушень на суму 239,7 млн гривень, що призвело до втрати близько 171,8 млн гривень. Зокрема, фахівці столичної мерії з’ясували, що підприємство недоотримувало кошти через нелегальне використання паркувальних місць, не експлуатувало багато закріплених за ним парковок, не контролювало використання перехоплюючих паркінгів біля станцій метро, програвало конкуренцію приватним “евакуаторським” компаніям тощо.

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