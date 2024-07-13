Держава відокремилась від громадян

13 июля 2024 | 09:18 , Олег Ельцов, Тема

Читаю: в одному з районів Київщини закликають обмежити полив городів й обіцяють перевіряти як селяни дотрумаються обмежень. Причини: щось там сталося з трансформатором, доведеться використовувати насос меншої потужності... В іншому містечку Київщини так само вимагають обмежити полив ... через дефіцит електроенергії та низький дебіт води - бо спека.

Не кращі справи з мобільним зв'язком та 4 джі. Оператори наче за методичкою розповідають скільки вони встановили акумуляторів, чому якість їхніх послуг падає й як клієнтам заощаджувати трафік, аби якість стала вище... Складається враження, що населення свідомо кошмарять, аби зробити життя нестерпним й примусити прийняти будь-яке рішення, навіть згоду з ворогом. Але мені здається, що винна не москва, а Київ. Просто держава усунулася від виконання своїх обов'язків. Хто заважав водоканалу мати резервні двигуни чи оперативно їх закупити? Чи їм не відомо, що водогони - це критична інфраструктура й має функціонувати 24/7? Спека трапляється щороку, але нікому досі не приходило на думку ходити по хатах й перевіряти хто скільки води споживає. Нікому таке право не дане... Плювати на закон! Мобільні оператори підвищили тарифи, посилаючись на необхідність забезпечення автономності сервісу. Тарифи підвищили-автономість погіршилась. Так можна?.. Цікаво: нащо на вишках зв'язку встановлюють недешеві акумулятори, які не встигають заряджатися, а взимку ще й втрачатимуть ємність або ж виходитимуть з ладу? Чи не дешевше встановити один генератор на декілька веж, аби знизити кіловатгодину, яку він виробить? Так, це треба напрягтися, з'єднати генератор з вишками, але ж це дозволить виконати зобов'язання перед клієнтами, які платять більше за сервіс, який став гіршим... Й що цікаво: жодна з цих славетних організацій не оголошує банкрутсва. А у декого прибутки навіть зросли. Але водоканали й оператори зв'язку коять, що їм легше й дешевше, бо ні за що не відповідають під балаканину про негаразди військового часу. Не здатні дотримуватись умов договору - кладіть ліцензію на стіл! Саме це мала б вимагати держава. Але вона цього не робить - не на часі...



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