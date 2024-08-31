4 критерия, которые нужно учитывать при выборе игровой приставки

31 августа 2024 | 00:35

Консоль необходима тем, кто любит проводить свободное время за увлекательными играми разных жанров. На современном рынке игровых приставок вы найдете модели, которые отличаются по типам и характеристикам. Рассмотрим важные критерии выбора.

Тип консоли

Стационарные

Приставки представляют собой габаритный блок с комплектующими (процессором, материнской платой и так далее). Для работы такие консоли необходимо подключать к монитору. Совместимы с игровыми манипуляторами, а некоторые устройства оснащены поддержкой VR.

Лидерами по продажам стационарных консолей считаются Sony (PlayStation) и Microsoft (XBox). Выбор подходящей приставки зависит от предпочтений геймера. Приобрести подходящую консоль можно в интернет-магазине Цитрус — https://www.ctrs.com.ua/ru/igrovye-pristavki/.

Последняя вышедшая от Sony приставка PlayStation 5 радует пользователей максимальным качеством изображения в 8К, быстрой загрузкой благодаря скоростному SSD-накопителю и инновационным контроллером DualSense.

Модель XBox Series X от Microsoft предлагает пользователям мощный 8-ядерный процессор AMD, совместимость с предыдущими поколениями игр и 12 Тфлопс графической мощности.

Портативные

Компактные размеры портативных версий позволяют брать устройство в дорогу для игр и использовать в качестве планшета для просмотра видео. Встроенный экран избавит от нужды искать внешнее устройство для демонстрации.

Популярный пример — Nintendo Switch. Устройство обладает простым интерфейсом, удобными контроллерами Joy-Con, а производитель гарантирует до 5,5–6,5 часов автономной работы.

Процессор

От мощности процессора зависит скорость отображения картинки на экране во время игры, ее плавность и детализация. Основные показатели для процессора от разных производителей это его архитектура, частота и количество ядер, от которого зависит загрузка сложных игр.

Приставки от Microsoft и Sony, а также модели от Valve, Lenovo, Asus работают на мощных процессорах AMD, разработанных специально для целей консолей. Упомянутая Nintendo Switch оснащается процессором NVIDIA, оптимизированным под портативную приставку.

Поддержка игр

Игровые консоли обладают собственными сервисами с каталогами игр. Для XBox это специальная подписка Game Pass, которая открывает доступ к огромной библиотеке.

PS5 славится собственными качественными эксклюзивами — каталогом игр, доступных на момент выхода лишь для этой консоли. При выборе приставки оценивайте ее возможности по поддержке любимых жанров и условия использования сервиса.

Оперативная память

Большой объем ОЗУ позволяет быстро загружать данные игр, что особенно важно для ресурсоемких геймов. Топовые стационарные и портативные консоли оснащены объемом в 16 Гб, чего достаточно для запуска игр на максимальных настройках графики. Для портативных Nintendo используется объем в 4 Гб, но ожидается значительное улучшение ОЗУ для будущей Nintendo Switch 2.