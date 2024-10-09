ТЕМА

Проезд на общественном транспорте Киева может быть бесплатным

09 октября 2024 | 08:56

Обсуждение такой прпктики идет в Киевсовете.


В столице Украины обсуждается возможность сделать общественный транспорт бесплатным. Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал депутат Киевсовета Андрей Витренко. "Есть модели в европейских столицах, когда транспорт бесплатный... Я считаю, что в Киеве есть возможность сделать транспорт бесплатным", - заявил Витренко. В настоящее время стоимость проезда в киевском общественном транспорте колеблется от 8 до 15 гривен, в зависимости от маршрута. В то же время в прифронтовом Харькове метро уже работает бесплатно. По словам Витренко, вопрос бесплатного проезда неоднократно обсуждался с руководством города: "Мы постоянно дискутируем с директором Департамента финансов. Приглашали на дискуссию и Виктора Брагинского (экс-руководителя "Киевского метрополитена"), и директора "Киевпастранс Сервиса", и Руслана Кандыбора (главу Департамента транспорта КГГА). Но они не хотят ничего делать", - отметил депутат. Витренко также подчеркнул, что бюджет Киева позволяет реализовать такую инициативу: "В Киеве деньги есть. Я вам говорю, 100 миллиардов гривен - расходы бюджета города Киева". Однако, по его словам, проблема заключается не в отсутствии средств, а в "управленческой и институциональной несостоятельности" городской власти.

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