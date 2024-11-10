Убийственные эксперименты

10 ноября 2024 | 11:41 , ТЕМА

В Киеве – выставка World Press Photo. Долгие годы это было фотособытием №1 в мире, чего не скажешь про Украину. Признаемся: фотография – не в приоритете украинских ценителей прекрасного. Вот и на этот раз: выставочный зал «Довженко центра» вечером в пятницу фактически пуст.

Кроме нас – одна растерянная посетительница. На входе – почему-то две скучающие дамы. «Что-то не наблюдается ажиотажа», - делюсь наблюдением с дамами. «Что вы, каждый день до ста посетителей! Даже коллективная экскурсия была.» - гордо опровергают мое заключение собеседницы.

Четырехмиллионная столица\сто посетителей в день… Да у нас на фестивали борща в июльскую жару больше приходят. Можно пояснить все низкими культурными запросами населения. Но я по инерции регулярно посещаю выставки World Press Photo и всякий раз задаюсь вопросом: а почему этот конкурс столь популярен? Нынешняя выставка подводит к мысли, что весь мир – дерьмо. У него существуют лишь четыре проблемы: войны, экологическая угроза, беженцы и страдания ЛГБТ-граждан. Все очень плохо, ничего доброго в этой жизни вообще не происходит – мир катится к черту!

После посещения выставки жить не хочется. Раньше такого не было. Раньше оставались поводы радоваться принадлежности к этой никчемной цивилизации. Сейчас на World Press Photo все чаще появляются картинки, имеющие самое отдаленное отношение к репортажной фотографии. Какие-то неубедительные эксперименты с абстрактными изображениями, отпечатанными с негативов, оплавленных зажигалкой: информации и эстетики – ноль, зато есть путанное объяснение творческих мук и глубоких мыслей автора.

Читаю дневники академика Сергея Ефремова, написанные сто лет назад. Там он неоднократно критикует театральные эксперименты Леся Курбаса в его «Березиле», который напоминал Ефремову ярморочный балаган. Ну, вот это вот все: «эволюция в сторону авангардизма, экспрессионистичности, конструктивизма и необарокового символизма». Советы «Березиль» почти любили, предоставляя комфортные условия и пропагандируя в ширнармассах. А тем временем Панас Карпович Саксаганский, сторонник критического реализма и народной школы прозябал, выступая на непрестижных площадках. Но триумф Курбаса длится недолго и уже через несколько лет на выступлениях «Березиля» сидели по двадцать зрителей, а на спектаклях Саксаганского зал ломится, взрываясь долгими овациями. Аудитория определила: что есть истинное, а что – бесплодный эксперимент.

Кажется, World Press Photo переживает финальный период своего существования по образцу «Березиля». В следующем году конкурс отметит 70-летие с момента своего рождения. Логичным будет отметить и день его смерти.

Не первый год наблюдаю деградацию конкурса и не верю своим глазам. Проверил ощущения на практикующих мэтрах фотографии. Они оказались единодушны: «Загубили конкурс…»

Что ж, остается ходить во всяческие «Пинчук арт-центры» и в «Арсенал» на помпезные выставки «современной фотографии», но лучше вообще никуда не ходить…