ТЕМА

Аврал отменяется: украинцам можно вырубить хоть все вокруг

11 ноября 2024 | 19:37

Государство не намерено вводить наказание для граждан, которые заготавливают дрова на зиму. Более того, скандальный «законопроект о дровах» не будет подписан президентом Зеленским.


Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на выездном заседании Кабмина в Одессе.

Чиновник отметил, что в сельской местности дрова являются важным типом топлива.



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