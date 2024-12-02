Рспропагандистів готують до завершення війни

02 декабря 2024 | 14:34

Регіональній владі доручили "працювати" зі "спокійною більшістю".

Кремлівська пропаганда готує методички щодо того, як подати росіянам "перемогу" у війні проти України. Зокрема нещодавно адміністрація Путіна провела спеціальний семінар для віцегубернаторів, де їм пояснювали, як формувати "правильну" думку населення.

На зустрічі чиновникам розповіли, як саме готувати росіян до завершення війни і з якими категоріями населення "працювати". Про це повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією видання "Комерсант", Кремль доручив (читай "наказав" — Ред.) регіональній владі працювати зі "спокійною більшістю" населення, не звертаючи уваги на думку "патріотів" та "лібералів". У Москві вважають, що більшості росіян буде достатньо почути про виконання завдань Путіна щодо "денацифікації та демілітаризації" України, а також про утримання загарбаних територій.