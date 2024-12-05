Епоха стабільності закінчилася

05 декабря 2024 | 09:28

у Лондоні попередили про настання "третього ядерного віку"

Ядерна стабільність у світі під загрозою зриву

Епоха стабільності, яка була досягнута після завершення Холодної війни, добігає кінця. Світ вступає у фазу "третього ядерного віку".

Про це розповів начальник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін. Його слова наводить The Telegraph.

За його словами, загроза йде від Росії, Ірану та Північної Кореї, проте Китай становить особливу небезпеку для США. Це пов’язано з тим, що Пекін зараз розширює свій ядерний арсенал швидше, ніж будь-яка інша країна