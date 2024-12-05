ТЕМА

Епоха стабільності закінчилася

05 декабря 2024 | 09:28

у Лондоні попередили про настання "третього ядерного віку"


Ядерна стабільність у світі під загрозою зриву

Епоха стабільності, яка була досягнута після завершення Холодної війни, добігає кінця. Світ вступає у фазу "третього ядерного віку".

Про це розповів начальник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін. Його слова наводить The Telegraph.

За його словами, загроза йде від Росії, Ірану та Північної Кореї, проте Китай становить особливу небезпеку для США. Це пов’язано з тим, що Пекін зараз розширює свій ядерний арсенал швидше, ніж будь-яка інша країна



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Термін запуску метро на Виноградар посунули ще на 4 місяці - до травня 2027

05. 12. 2024 | 09:35

Днями перспектива завершення будівництва метро на Виноградар ще трішки віддалилася від мешканців цього житлового масиву, хоча їм і не звикати. КП “Київський метрополітен” з обраним в серпні підрядником прокладання нової гілки підземки – ТОВ «Група компаній «Автострада» – узгодили продовження термінів виконання робіт на чотири місяці – до травня 2027 року. Але наразі робота кипить, про що підрядник (належить Максиму Шкілю – помічнику депутата Верховної Ради від Партії регіонів та, за інформацією ЗМІ, куму екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна) регулярно звітує у своїх яскравих фотозвітах. Сенс в цьому є, адже треба “відпрацьовувати” великий кредит довіри: столична влада руками метрополітенівців віддала цій компанії майже 14-міяльрдне замовлення без конкурсу, оскільки через “грамотно прописані” тендерні умови ніхто більше не зміг взяти в ньому участі. До речі, вартість будівництва цієї гілки метро, схоже, зростає не зовсім “на пустому місці” – зокрема, через щільну житлову забудову Виноградара, буде споруджуватись не звичайний, а двоярусний тунель, по якому потяги курсуватимуть один над одним.

фототема (архивное фото)

© фото: Сиднейский музей полиции и юстиции

1924 год. Фото Альфреда Фитча - сиднейского автоугонщика.

   
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