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Японские корпорации бьют финансовые рекорды
30 декабря 2024 | 12:49
Невероятный бум царил в уходящем году на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже – сегодня ключевой для этой площадки индекс «Никкэй», отражающий курсы акций 225 ведущих корпораций Японии, в последний в этом году момент торгов оказался на самой высокой в истории отметке – 39 894 пункта. Для сравнения: в прошлые десятилетия он падал даже до уровня почти 7 тысяч пунктов. Оцените разницу! Сегодняшний рекорд превышает предыдущий, установленный 35 лет назад в сумасшедшие годы финансового «пузыря», когда казалось, что цены на акции, недвижимость, предметы искусства будут расти бесконечно. Тогда все это закончилось грандиозным бабахом и брызгами во все стороны, однако сейчас, как говорят, на японском фондовом рынке все более-менее стабильно. За нынешний год «Никкэй» подрос на 19 процентов. Летом он поднимался даже выше 42 тысяч пунктов, что вообще – почти немыслимая высота. Главным мотором роста стал бум вокруг систем искусственного интеллекта, которые усиливают спрос на сложную электронику, полупроводники. Акции связанных с этим компаний резко скакнули в цене. Свою роль сыграл и крайне низкий курс иены по отношению к доллару и евро – это взвинчивает доходы бизнеса от деятельности на иностранных рынках при перечислении выручки в японскую валюту. Шли в гору и цены на бумаги компаний, связанных с военной промышленностью – Токио имеет серьезные программы модернизации вооруженных сил. У 29 корпораций акции подорожали более чем вдвое. Впрочем, тройка лидеров по цене на свои бумаги известна давно, это реальные гиганты – на первом месте крупнейший в мире производитель автомобилей Toyota Motor, вторую строчку занимает ведущий японский банк Mitsubishi UFJ (ядро корпоративной семьи Mitsubishi), третья по высоте цен на свои акции - электротехническая Sony Group: она сейчас делает сумасшедшие деньги на компьютерных играх и всем, что с этим связано, на всевозможном развлекательном контенте, за который люди готовы легко раскошеливаться. ТГ Головнин из Токио
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