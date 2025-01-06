Військовий п'яничка, що побив поліцейських, отримав три роки

06 января 2025 | 17:07

Деснянський районний суд міста Києва визнав військовослужбовця винним у насильстві щодо працівників поліції. Вирок винесено 27 грудня.

Після 22 години в поліцію надійшла інформацію про про стрільбу в парку «Муромець» у Києві. Громадянка, яка не назвала себе, завила, що стріляють біля мосту, де перебувають військові.

Два екіпажі патрульної поліції прибули на Північний міст для перевірки. По приїзду вони побачили, ще людей, які говорили, що чули постріли зі сторони, де дислокуються військові. Підійшовши ближче, поліцейські побачили територію, яка була огороджена затіняючою сіткою і поряд на караулі стояв військовий. Поліціянти повідомили, що приїхали на виклики громадян про стрільбу. Караульний відповів, що у них у військовій частині все спокійно, але деякі військовослужбовці святкують день народження та стріляли із пневматичної зброї. У цей час до огорожі підійшли два чоловіка, оголені по пояс, серед яких був обвинувачений у стані алкогольного спʼяніння. Останні стали погрожувати працівникам поліції, брутально лаялися, забороняли заходити на охоронювану територію, хоча туди ніхто не намагався проникнути. Поліціяти повідомили, що викликали військову службу прапопордяку. Обвинувачений ще більше розлютився, підійшов до сітки і вдарив працівнику поліції кулком в обличчя так, що той упав. Потім почулися крики «До зброї». Працівники поліції вирішили відйти, щоб не провокувати військових.Через пʼять хвилин обвинувачений вибіг вже у військовій формі і направив у бік поліцейського автомат і почав засліплювати його ліхтариком, після чого вдарив кулаком в обличчя. Далі військовослужбовця затримали і забрали в нього зброю.

У заявах про злочин потерпілі вказали, що отримали удари в обличчя під час виконання службових обовʼязків від особи з голим торсом та в шортах. Хоча в судовому засіданні другий потерпілий говорив, що обвинувачений вдарив його, перебуваючи вже у військовій формі.

У судовому засіданні обвинувачений розповів, що служив у військовій частині, яка охороняла мосту. У той вечір він здав зміну і ліг відпочивати. Але вранці його викликав начальник варти іповідомив, що до охоронюваної території підійшли працівники поліції і не виконують законних вимог охорони. Ці особи були в поліцейській формі, але не представились, посвідчення не показали, пароль не казали. Він та інші військовослужбовці просили їх відійти на пʼять метрів від охоронюваної території, але працівники поліції не реагували, а навпаки намагались проникнути на територію, яку вони охороняли. Виникла перепалка і, як пояснював обвинувачений, він став опускати сітку, якою була огороджена територія, щоб зняти все на свою камеру. Через сітку відштовхнув поліцейського рукою в груди і той упав. Після цього пролунав наказ командира «Підрозділ до зброї», «Варта до зброї». На виконання наказу командира він узяв автомат і висунувся на позицію за межами охоронюваної території. Зробивши два кроки, його засвітили ліхтариками в очі працівники поліції, почалась перепалка, хтось вдарив його в обличчя, він впав і автомат у нього забрали. Обвинувачений заявив, що ударів потерпілим не завдавав і винним себе не визнав.

Показання у суді дали двоє потерпілих і двоє їх напарників. Товариші обвинуваченого по військовій службі свідками в судовому засіданні не були.

Суд переконався працівники поліції прибули до місця дислокування військових на підставі інформації оперативного чергового щодо стрільби біля парку «Муромець». У поліціянтів були всі підстави вважати повідомлення правдивим, бо на місці очевидці чітко вказували місце, звідки відбувалась стрільба.

Повіденка обвинуваченого, зафіксована працівниками поліції на боді-камеру, свідчить, що він сприймав потерпілих саме як працівників поліції, які перевіряють можливе вчинення правопорушення. Жодних доказів, що працівники поліції намагалися проникнути на територію охоронюваного військовими обʼєкту, суд не побачив. Навпаки, конфлікт розпочався саме в момент появи обвинуваченого, який вийшов до поліції в напівоголеному вигляді, без форменого одягу, з явними ознаками алкогольного спʼяніння, тобто без жодних ознак, які б вказували на нього як на військовослужбовця Збройних Сил України. У такому стані обвинувачений ображав працівників поліції при виконанні службових обовʼязків і потім завдав їм тілесні ушкодження.

Чоловіка засудили до 3 років увʼязнення. Наразі запобіжний захід йому не обирався.

За матеріалами справи, у лавах Збройних Сил України він характеризується позитивно, нагороджений грамотами.

При призначенні покарання суд врахував серед іншого відсутність помʼякшуючих обставин і думку потерпілих, які просили для обвинуваченого позбавлення волі.

Джерело