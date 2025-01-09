ТЕМА

На инаугурации Трампа будет весело

09 января 2025 | 16:15


Google пожертвовал $1 млн в фонд инаугурации Трампа, пишет Politico. Компания также пообещала организовать трансляцию церемонии на YouTube и разместить ссылку на главной странице.

Представители американской техноиндустрии активно стремятся наладить отношения с Трампом: глава Google, например, уже посещал резиденцию будущего президента.



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