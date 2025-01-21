ТЕМА

Китайцы удержали плазму свыше 15 минут

21 января 2025 | 11:44

Китайские ученые установили новый мировой рекорд, сумев обеспечить стабильную эксплуатацию плазмы при высокой температуре в течение 1066 секунд.


Сделали это на экспериментальном усовершенствованном токамаке, который называют "китайским искусственным солнцем", передает агентство Синьхуа. Утверждается, что продолжительность в 1000 секунд считается "ключевым шагом в исследованиях термоядерного синтеза" - предыдущий рекорд составлял чуть более 400 секунд.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

photos by Marco Glaviano
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 