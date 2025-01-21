|
Китайцы удержали плазму свыше 15 минут
21 января 2025 | 11:44
Китайские ученые установили новый мировой рекорд, сумев обеспечить стабильную эксплуатацию плазмы при высокой температуре в течение 1066 секунд.
Сделали это на экспериментальном усовершенствованном токамаке, который называют "китайским искусственным солнцем", передает агентство Синьхуа. Утверждается, что продолжительность в 1000 секунд считается "ключевым шагом в исследованиях термоядерного синтеза" - предыдущий рекорд составлял чуть более 400 секунд.
также читайте
[13.01.2025]
[10.01.2025]
[09.01.2025]
[09.01.2025]
|
по теме
Трамп заставляет японцев волноваться
21. 01. 2025 | 12:33
В Японии - ТВ-секс-скандал
20. 01. 2025 | 19:24
В невероятно громкий скандал с сексуальным подтекстом и участием практически всех гигантов бизнеса Японии влипла одна из крупнейших телевизионных компаний страны «Фудзи ТВ».
К Китаю подступила дефляция
17. 01. 2025 | 13:58
Опубликованные сегодня в Пекине официальные данные об экономике Китая в 2024 году указали на нарастание угрозы дефляции – т. е. падения или крайне скромного роста цен при незначительном внутреннем спросе, что создает ситуацию вялости в хозяйстве страны.
Осужден организатор убийства мафиозо Иваньковп
15. 01. 2025 | 16:03
Мосгорсуд заочно приговорил к 21,5 годам колонии Илью Симонию - организатора убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика).
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»