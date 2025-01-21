Китайцы удержали плазму свыше 15 минут

Сделали это на экспериментальном усовершенствованном токамаке, который называют "китайским искусственным солнцем", передает агентство Синьхуа. Утверждается, что продолжительность в 1000 секунд считается "ключевым шагом в исследованиях термоядерного синтеза" - предыдущий рекорд составлял чуть более 400 секунд.

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