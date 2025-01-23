Українці витратили на азартні ігри 160 млрд грн

23 января 2025 | 09:19

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з податкової та митної політики Ярослав Железняк. За його словами, гральний бізнес з року в рік збільшує надходження податків до бюджету.

Також Железняк розповів, скільки українці витрачають кошти на гральний бізнес.

Так, в середньому за січень-листопад 2024 року кожен місяць громадяни на поповнення гральних рахунків витрачали 12,7 млрд грн

"У грудні цей показник досяг рівня у 19,4 млрд грн на місяць. І це те що ми тільки бачимо легально", - констатував Железняк.

Він додав, що дуже прикро, що під час війни майже 20 млрд грошей українці витрачають на такий тип розваг.