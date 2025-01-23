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Акції Netflix підскочили підскочили в ціні
23 января 2025 | 09:02
У четвертому кварталі 2024 року Netflix вкотре підтвердив своє лідерство на ринку потокового відео. Завдяки успішній комбінації прямоефірних трансляцій, популярних серіалів і унікальних подій, таких як виступи зірок світового масштабу, компанії вдалося досягти рекордних показників. Про це пише Reuters.
За цей період кількість передплатників збільшилася на 18,9 мільйона, що довело загальну базу клієнтів до 302 мільйонів. Це значно випереджає конкурентів на ринку стримінгових сервісів, які досі не можуть досягти подібного масштабу.
Netflix зробив крок до збільшення доходів, підвищивши вартість своїх тарифних планів у кількох країнах. Зокрема, у США вартість базового плану з підтримкою реклами зросла з 6,99 долара до 7,99 долара на місяць.
Преміум-план, який включає всі можливості сервісу, подорожчав на 9% – до 24,99 долара. Водночас компанія продовжує інвестувати у створення нового контенту та технічні оновлення, щоб забезпечити користувачам якісне обслуговування.
Реакція інвесторів на такі зміни була позитивною. Акції Netflix зросли на 13% під час розширених торгів, додавши компанії майже 50 мільярдів доларів до її ринкової вартості. Така динаміка стала ще одним підтвердженням успішності бізнес-стратегії Netflix. За останній рік акції компанії подорожчали на 77%, значно випередивши зростання фондового індексу S&P 500, який піднявся лише на 24%.
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