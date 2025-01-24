Переохлаждение у собак: признаки, что делать и как избежать

24 января 2025 | 18:08

Переохлаждение и обморожение собаки — самые распространенные зимние проблемы, которые не страшны только определенным породам собак и физически активным животным. В статье расскажем о продолжительности зимних прогулок с питомцами и о том, как подготовиться к таким прогулкам.

К чему может привести переохлаждение

Как и люди, собаки могут страдать от холода. Какими могут быть последствия переохлаждения? Например:

У ослабленных животных может начаться простуда или пневмония. У собак воспаление легких очень сложно вылечить. Возможны проблемы с суставами, особенно у животных, предрасположенных к таким заболеваниям. Под воздействием сырости и холода очень часто обостряется артрит. У многих животных страдает мочевой пузырь и почки — начинается их воспаление.

Конечно, ветеринары сделают все возможное, чтобы вылечить заболевшую из-за переохлаждения собаку. Иногда осложнения могут быть очень тяжелыми и проблемы со здоровьем у питомца могут остаться на всю жизнь. Нередко собаку приходится кормить по специализированной диете, например, постоянно давать лечебный корм для собак Роял или определенный препарат.

Признаки переохлаждения и обморожения у собак

Понять, что собака переохладилась, можно по таким признакам:

животное вялое и апатичное, двигается медленно и неуверенно; питомец дрожит, поджимает хвост, сутулится; лапы, кончики ушей и хвоста очень холодные; кожа собаки становится сероватого оттенка, а слизистые — бледные или синеватые; у питомца нарушается сердечный ритм, дыхание становится прерывистым.

Чаще всего у собак обмораживаются нос и уши, у самок молочные железы, а у самцов половые органы. Пораженный участок приобретает серовато-белый оттенок, становится очень холодным на ощупь. По мере того как обмороженные ткани отогреваются, они краснеют и шелушатся, на них появляются волдыри и выпадает шерсть.

Что делать, если собака обморозилась

Ни в коем случае не растирайте обмороженный участок снегом, ведь так можно дополнительно травмировать кожу и даже занести инфекцию. Чтобы помочь своему питомцу, сделайте следующее:

Пораженные ткани согревайте постепенно. Обмороженный участок оберните теплой повязкой, если же поражение обширное, то посадите животное в емкость с теплой водой. Дайте собаке попить что-то теплое, например, куриный бульон. По мере того как собака будет согреваться, у нее будет восстанавливаться кровообращение и вместе с тем появится боль. Обязательно дайте питомцу болеутоляющее средство. На пораженные ткани нанесите мазь Вишневского.

После обморожения как можно скорее покажите своего питомца ветеринару, чтобы он назначил эффективное лечение.

Как не допустить переохлаждения питомца

Чтобы защитить собаку от холода и болезней, на прогулку одевайте ее в теплую водонепроницаемую одежду. Возьмите с собой на прогулку сухое полотенце, чтобы вытереть питомца, если он промокнет. Если погода совсем неблагоприятная для прогулок, обеспечьте своему четверолапому другу физическую нагрузку дома. В разделе с зоотоварами на сайте интернет-магазина МАУДАУ купите игрушки для своего питомца, чтобы можно было интересно и активно провести время дома. Чтобы помочь питомцу поддерживать форму в зимнее время, уменьшите количество корма. Например, замените обычную миску для корма игрушкой-головоломкой, в которой надо прятать гранулы-корминки. Так животное не просто будет меньше кушать, но и сможет развлечься.