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Переохлаждение у собак: признаки, что делать и как избежать
24 января 2025 | 18:08
Переохлаждение и обморожение собаки — самые распространенные зимние проблемы, которые не страшны только определенным породам собак и физически активным животным. В статье расскажем о продолжительности зимних прогулок с питомцами и о том, как подготовиться к таким прогулкам.
К чему может привести переохлаждение
Как и люди, собаки могут страдать от холода. Какими могут быть последствия переохлаждения? Например:
Конечно, ветеринары сделают все возможное, чтобы вылечить заболевшую из-за переохлаждения собаку. Иногда осложнения могут быть очень тяжелыми и проблемы со здоровьем у питомца могут остаться на всю жизнь. Нередко собаку приходится кормить по специализированной диете, например, постоянно давать лечебный корм для собак Роял или определенный препарат.
Признаки переохлаждения и обморожения у собак
Понять, что собака переохладилась, можно по таким признакам:
Чаще всего у собак обмораживаются нос и уши, у самок молочные железы, а у самцов половые органы. Пораженный участок приобретает серовато-белый оттенок, становится очень холодным на ощупь. По мере того как обмороженные ткани отогреваются, они краснеют и шелушатся, на них появляются волдыри и выпадает шерсть.
Что делать, если собака обморозилась
Ни в коем случае не растирайте обмороженный участок снегом, ведь так можно дополнительно травмировать кожу и даже занести инфекцию. Чтобы помочь своему питомцу, сделайте следующее:
После обморожения как можно скорее покажите своего питомца ветеринару, чтобы он назначил эффективное лечение.
Как не допустить переохлаждения питомца
Чтобы защитить собаку от холода и болезней, на прогулку одевайте ее в теплую водонепроницаемую одежду. Возьмите с собой на прогулку сухое полотенце, чтобы вытереть питомца, если он промокнет. Если погода совсем неблагоприятная для прогулок, обеспечьте своему четверолапому другу физическую нагрузку дома. В разделе с зоотоварами на сайте интернет-магазина МАУДАУ купите игрушки для своего питомца, чтобы можно было интересно и активно провести время дома. Чтобы помочь питомцу поддерживать форму в зимнее время, уменьшите количество корма. Например, замените обычную миску для корма игрушкой-головоломкой, в которой надо прятать гранулы-корминки. Так животное не просто будет меньше кушать, но и сможет развлечься.
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