Закарпатське підприємство наймає працівників з Бангладеш

28 января 2025 | 16:56

Підприємство “Ламелла” на Закарпатті, котре спеціалізується на виготовленні меблів за допомогою міжнародних рекрутерів наймає працівників із Бангладеш, намагаючись таким чином подолати дефіцит робочої сили в регіоні. Про це повідомив комерційний директор підприємства Ярослав Щербан в коментарі "Укрінформу".

"У нас дійсно проблеми із кадрами, люди просто не йдуть працювати тому, що потрібно ставати на облік у ТЦК. У нас є бронь для 50% чоловіків, разом із тим 50 людей з підприємства мобілізовані та служать, є поранені, які вже демобілізувалися. Є також жінки, які заміняють чоловіків – але деякі види робіт жінки фізично не можуть виконувати", - зауважив Щербан.

За його словами, саме тому підприємство шукає робочу силу, а одна із міжнародних рекрутингових агенцій запропонувала найняти працівників із Бангладеш.

Наразі трудові мігранти перебувають на етапі оформлення віз. Утім, йдеться далеко не про сотні робітників, а всього про три десятки.

"Їх потрібно навчити та побачити, як вони зможуть працювати на верстатах. Ми пропонуємо їм нашу середню заробітну плату – у нас по підприємству вона становить 25 тис. грн", - розповів Щербан.

Він пояснив, що наймати робітників з ближніх країн, наприклад з Румунії, що сусідить з регіоном, немає сенсу, бо румунам вигідніше влаштуватися на роботу до Німеччини чи Ірландії на європейські зарплати.

Наразі жоден із бангладешців у Тячів іще не приїхав, проте на підприємстві переконані, що якоїсь дискримінації робітників із Азії від місцевих не буде.