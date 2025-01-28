Саудити послали Трампа

28 января 2025 | 19:10

Члени ОПЕК+ проігнорували заклик Трампа знизити ціну на нафту, – Reuters

Після зустрічі міністри заявили, що змінювати план зі збільшення видобутку з квітня не мають наміру. Минулого тижня Трамп закликав Саудівську Аравію і ОПЕК+ знизити ціни на нафту, оскільки це допоможе закінчити війну.



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