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Саудити послали Трампа
28 января 2025 | 19:10
Члени ОПЕК+ проігнорували заклик Трампа знизити ціну на нафту, – Reuters
Після зустрічі міністри заявили, що змінювати план зі збільшення видобутку з квітня не мають наміру. Минулого тижня Трамп закликав Саудівську Аравію і ОПЕК+ знизити ціни на нафту, оскільки це допоможе закінчити війну.
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