ТЕМА

Китайцы запустили второй вариант ИИ за неделю

29 января 2025 | 09:59


Китайская компания Alibaba представила свой вариант ИИ Qwen 2.5-Max: он, по заявлениям разработчиков, превосходит DeepSeek, который произвел фурор в последние дни.



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