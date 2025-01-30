В Вашингтоні - авіатроща

30 января 2025 | 08:25

Пасажирський літак компанії American Airlines зіштовхнувся з військовим гелікоптером Sikorsky H-60 під час посадки в аеропорту Вашингтона, — CNN Літак після зіткнення впав у річку Потомак. Уламки вертольота досі не знайдені. На борту літака перебували 64 пасажири та члени екіпажу. На борту вертольота — екіпаж з трьох осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають.



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