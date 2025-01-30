ФБ выплатит Трампу 25 млн.дол

Meta договорилась о досудебном урегулировании с Трампом и выплатит $25 млн по иску о блокировке его аккаунтов. Аккаунты Трампа заблокировали из-за публикаций о штурме его сторонниками Капитолия в 2021 году.

новости | архив | фототема | редакция | RSS



© 2005 - 2007 «ТЕМА»

Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.

Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).



Код нашей кнопки:



