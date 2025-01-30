ТЕМА

ФБ выплатит Трампу 25 млн.дол

30 января 2025 | 08:50


Meta договорилась о досудебном урегулировании с Трампом и выплатит $25 млн по иску о блокировке его аккаунтов. Аккаунты Трампа заблокировали из-за публикаций о штурме его сторонниками Капитолия в 2021 году.

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