Трамп зачищает Пентагон

31 января 2025 | 08:33 , Агиль Рустамзаде

Перестройка Пентагона. Одним из первых серьёзных решений администрации Трампа в военной сфере - кроме перекрытия внешних траншей - может стать вывод частей из Сирии. Трамп уже начал процесс сворачивания операции в Сирии в 2020 году, но тогда не успел довести его до конца.

Помешали нелояльные генералы в Пентагоне, саботировавшие его приказы. Сейчас же вместе с принятием военных решений будет идти и чистки военного истеблишмента США. Уже досталось отставному генералу Марку Милли, которого ждут расследования. К тому же Милли - вкупе с Джоном Болтоном и Майком Помпео - лишили государственной охраны. Трамп так и не простил Милли всего саботажа, переговоров с Китаем за спиной у президента. И сравнения сторонников Трампа с нацистами Второй мировой войны. Пошли разговоры и о возможной отставке нынешнего главы комитета начальников штабов Чарльза Брауна. Его тоже считают ставленником Демпартии, который внедрял расово-гендерную повестку среди офицерского состава. Трамп же постарается через Пита Хегсета двигать на все посты собственных лоялистов, которые будут готовы переформатировать застывший статус-кво в Пентагоне. Уход из Сирии - а затем, вероятно, и Ирака - произойдёт параллельно сокращению на 20% и американского контингента в Европе. Военная машина США перегружена всеми конфликтами. Поэтому очевидна необходимость устраивать перегруппировку на внешних фронтах. А тут ещё и новый может открыться - уже у самых границ США в виде войны с картелями. Но для начала нужно подвинуть бенефициаров старого вашингтонского консенсуса, который будут ломать.



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