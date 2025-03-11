Цукерберг освободит мир от болтунов

Марк Цукерберг продемонстрировал инновационное устройство, преобразующее мыслительные процессы в текстовые сообщения. Устройство Brain2Qwerty фиксирует еле заметные магнитные поля, создаваемые нейронной активностью, и обрабатывает их с помощью нейросетевых алгоритмов. Достигнутая точность данного метода составляет 68%. По материалам Дроны Технологии

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