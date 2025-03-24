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ЕС нечем воевать
24 марта 2025 | 10:48
Польские СМИ признают слабость оборонной промышленности ЕС.
Европейский ВПК переживает серьезный кризис, страны ЕС столкнулись с критическим дефицитом ключевых компонентов для производства боеприпасов: пороха, тротила и ракетного топлива. Этот дефицит обострился после того, как значительные запасы были переданы Украине. 🔫 Проблемы европейской оборонки 🔘Для производства одного артиллерийского снаряда требуется около 12 кг пороха, но европейские производители, такие как Rheinmetall и Eurenco, не могут покрыть растущий спрос. Даже планы увеличения производства на 50% (10 000 тонн в год) требуют строительства шести новых заводов. 🔘В ЕС действует только одна крупная фабрика по производству тротила – польская Nitro-Chem. Остальные страны зависят от импорта химических компонентов, таких как азотная кислота, из Китая. 🔘Высокие цены на энергию и жесткие экологические нормы делают производство внутри ЕС нерентабельным. ⚙ Попытки решения проблемы 🔘Брюссель планирует увеличить производство взрывчатых веществ на 30%, но этого недостаточно для удовлетворения потребностей. 🔘Польша и другие страны обсуждают создание новых механизмов финансирования, таких как "банк перевооружения", чтобы привлечь €500 млрд на развитие оборонной промышленности. Однако реальная интеграция и модернизация требуют десятилетий. 🇵🇱 Польша: амбиции без возможностей Несмотря на громкие заявления польских политиков, их оборонная промышленность остается слабым звеном в Европе. Основной производитель, PGZ, до сих пор использует устаревшие технологии и ориентирован преимущественно на внутренний рынок. Даже при увеличении оборонного бюджета до 4,7% ВВП в 2025 году Польша не сможет стать лидером европейской оборонки без кардинальных реформ 🗒 Европейский ВПК находится в состоянии кризиса: нехватка ресурсов, зависимость от импорта и отсутствие единой стратегии. Очередное доказательство слабости западной модели управления и неспособности ЕС справляться с вызовами без внешней помощи.
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25 марта 2025
фототема (архивное фото)
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