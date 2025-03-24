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ЕС нечем воевать

24 марта 2025 | 10:48

Польские СМИ признают слабость оборонной промышленности ЕС.


Европейский ВПК переживает серьезный кризис, страны ЕС столкнулись с критическим дефицитом ключевых компонентов для производства боеприпасов: пороха, тротила и ракетного топлива. Этот дефицит обострился после того, как значительные запасы были переданы Украине. 🔫 Проблемы европейской оборонки 🔘Для производства одного артиллерийского снаряда требуется около 12 кг пороха, но европейские производители, такие как Rheinmetall и Eurenco, не могут покрыть растущий спрос. Даже планы увеличения производства на 50% (10 000 тонн в год) требуют строительства шести новых заводов. 🔘В ЕС действует только одна крупная фабрика по производству тротила – польская Nitro-Chem. Остальные страны зависят от импорта химических компонентов, таких как азотная кислота, из Китая. 🔘Высокие цены на энергию и жесткие экологические нормы делают производство внутри ЕС нерентабельным. ⚙ Попытки решения проблемы 🔘Брюссель планирует увеличить производство взрывчатых веществ на 30%, но этого недостаточно для удовлетворения потребностей. 🔘Польша и другие страны обсуждают создание новых механизмов финансирования, таких как "банк перевооружения", чтобы привлечь €500 млрд на развитие оборонной промышленности. Однако реальная интеграция и модернизация требуют десятилетий. 🇵🇱 Польша: амбиции без возможностей Несмотря на громкие заявления польских политиков, их оборонная промышленность остается слабым звеном в Европе. Основной производитель, PGZ, до сих пор использует устаревшие технологии и ориентирован преимущественно на внутренний рынок. Даже при увеличении оборонного бюджета до 4,7% ВВП в 2025 году Польша не сможет стать лидером европейской оборонки без кардинальных реформ 🗒 Европейский ВПК находится в состоянии кризиса: нехватка ресурсов, зависимость от импорта и отсутствие единой стратегии. Очередное доказательство слабости западной модели управления и неспособности ЕС справляться с вызовами без внешней помощи.

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© фото: УНИАН

Працівник металургійного заводу ЗАТ «Донецьксталь», в Донецьку, в середу, 17 вересня 2008 р. В рамках Стратегії розвитку Донецька до 2020 року, а також відповідно до рішення міської ради «Про програму природоохоронних заходів місцевого значення м. Донецька» і рішенням виконавчого комітету «Про стан атмосферного повітря в місті Донецьку» розпочат перший етап реалізації комплексу заходів щодо скорочення об'ємів промислових викидів в атмосферу. В рамках заходу на підприємстві ЗАТ «Донецьксталь» зупинена мартенівська піч №4. Крім того, до кінця поточного року, в ЗАТ «Донецьксталь» планується демонтувати мартенівську піч №3, а на майданчику, що звільнився, побудувати дугову електросталеплавильну піч об'ємом 150 т. Чотири мартенівські печі, що залишилися, металурги обіцяють вивести з експлуатації в першому кварталі 2010 року після закінчення будівництва дугової електропечі. На їх місце передбачається побудувати сучасну ділянку безперервного розливання сталі. Фото УНІАН

   
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