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ВИП-персоны в лапах УБОП-а: Посадить мужа за убийство любовника
07 апреля 2025 | 13:30
В 2020-м вышла книжка "Лихие 90-е. Войны УБОП Киева". К книгопродАвцам она, кажется, не поступала, но купить ее можно и нужно (контакты - в конце текста). Будем периодически выкладывать криминальные истории столицы 30-летней давности. Сегодня - про одну писательницу-заместительницу мэра Черновецкого, одну жену одного министра обороны и хитроумный план посадить его заместителя за заказное убийство...
Вспоминает опер ОБОП Киева Алексей Балдук:
Есть такой одесский бандит Петя Винницкий. Как-то его привел ко мне замначотдела ОБОП Михаил Токарчук и опер Шулепенко. Оба в голос утверждали: Пете грозит смертельная опасность, его заказали! Без пяти минут покойник уверенно заявлял: москвичи предупредили, что приедет киллер из Приднестровья, который должен исполнить заказ Вячеслава Кредисова - заместителя тогдашнего министра обороны Анатолия Гриценко.
Нам дают бригаду разведки, водим Кредисова неделю. Фиксируем, как он пересекся с Димой Корчинским. Но в целом, информация про приднестровских киллеров не находит подтверждения. Мы только время теряем: тут горящих дел - завал. Я в сердцах кинул Пете: “Нафантазировали твои московские источники, мы заканчиваем по тебе работать, убьют – вот тогда расследуем, это я тебе обещаю”. Врезалось в память, как Петя поинтересовался после этого: “А если киллер появится – будете дальше работать?” Удивился тогда: тебе-то какая разница - киллер если приедет, то командировочное удостоверение отмечать у тебя не станет...
Спустя недолгое время снова звонит Петя Винницкий: “Киллер прибыл. Завтра будет меня ждать с автоматом!”
Хлопаем киллера, тот пишет явку на 14 листов, все документируется: действительно, поступил заказ от Кредисова за 40 тысяч долларов. Киллер - из Приднестровья, ранее воевал там, денег нет. Я показал явку начальнику Булкату, тот отправил с ней к начальнику ГУБОП МВД Корниенко.
Киллера закрыли, вроде все нормально, волноваться не о чем. А мне чуйка покоя не дает... Вызываю зама: “Принеси литр водки и закуску”. Приглашаю Винницкого, начинаем «раскачиваться». И уже к середине бутылки всплыло имя женщины.
Была у Пети любовница, да не простая: Светлана Зорина, зампред мэра Черновецкого, автор целой криминальной библиотеки. А еще она жена Кредисова, а еще - близкая подруга жены его начальника Анатолия Гриценко - Юлии Мостовой. Предполагаю, она и муженька в замминистры через подругу продвинула. Правда, потом, Кредисов с Гриценко что-то не поделили: заместитель сам признался, что ежемесячно заносил министру 25 тысяч долларов... Так что не станем гадать у кого возникла идея посадить Кредисова: у четы Мостовая-Гриценко, чтобы заткнуть рот вороватому и болтливому заму, то ли они подбросили эту мысль Зориной и Винницкому...
Водку мы допили, и я Петю проинформировал: больше его заявой заниматься не будем.
Винницкого выгнал, но дело по ст. 222 УК (хранение оружия) осталось. И в СИЗО закрыт человек... Прокуратура забрала дело, следак Гарбуз пытается переквалифицировать на попытку убийства... Ну, это тот самый Гарбуз, что начинал расследовать дело Гонгадзе и давал офицерам наружки подписывать уже заполненные протоколы под присмотром их начальника Пукача...
Только свои хотелки прокуратуре крепить нечем. “Киллера” пришлось отпускать, дело закрывать. Потом Кредисов четыре месяца посидел в СИЗО совсем по другой истории: вместо вымогательства взятки ему вменяли мошенничество, а потом все же отпустили. Правда Петя Винницкий позже сел, по иному делу.
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