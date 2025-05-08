В Японии все меньшеисекса

08 мая 2025 | 16:40

​​Каждая вторая семья в Японии обходится без секса, а некоторые изыскания указывают и на более шокирующие цифры – возможно, до 64 процентов супругов в стране не имеют интимных отношений.

Впрочем, наиболее авторитетными в этой деликатной сфере считаются исследования, результаты которых периодически публикует врач Кунио Китамура, глава Японского общества планирования семьи. По данным его опросов, по состоянию на 2023 год обходились практически без секса (вернее, на момент проведения анкеты не имели его свыше месяца и более) 48,3 процента японских супругов. В 2004 году таковых было менее 32 процентов – так что процесс набирает обороты. В семьях без секса наибольшее количество мужчин, до 30 процентов опрошенных, отмечают, что «просто устают на работе, не до интима». На втором месте, свыше 24 процентов, жалобы на то, что «жена на меня не реагирует». Среди женщин картина иная: в семьях без секса большинство из них говорят о том, что интимные отношения слишком утомительны. «Меня иногда и может потянуть на это, но уж больно много мороки», - говорят такие дамы. Только 2,8 процента женщин в семьях без секса сетуют на то, что «муж их в постели игнорирует». Кстати, и среди женщин в последнее время стали нарастать ссылки и на то, что они устают на службе. Японские жены все чаще сейчас устраиваются на постоянную работу, и она добавляется к домашним делам, заботе о детях и престарелых родителях. Не до секса – особенно с муженьком, который не очень-то стремится облегчить тяготы своей замотанной супруги. Исследования доктора Китамуры показывают, что отказ от интимных отношений чаще всего обвальным образом происходит в Японии после рождения ребенка. Мол, все, шабаш, - любовные игры закончились, теперь – только заботы, не до шалостей в постели. Секс в таких семьях, с некоторым изумлением рассказывает доктор Китамура, часто теплится лишь на убеждении в том, что он, черт, необходим для здоровья мужчины, и выступает как утомительная профилактическая процедура. Меня в Японии в свое время поразило то, что в некоторых семьях мужья и жены называют друг друга не по имени, а «папа» и «мама». И не при детях, а даже когда остаются только друг с другом. Доктор Китамура считает это первейшим признаком ухода от секса и призывает японских мужей и жен называть друг друга не «папа-мама», а личными ласковыми именами, чтобы хотя бы в этом сделать шаг к интиму.



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