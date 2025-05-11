ТЕМА

В Афганистане отныне шахматы - бесовское занятие

11 мая 2025 | 16:10

Власти Афганистана запретили играть в шахматы из религиозных соображений, пишет портал Khaama press.


Министерство по поощрению "добродетели и предотвращению порока" также распустило афганскую шахматную федерацию, назвав игру запретной.

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