Дед Хасан отомщен

12 мая 2025 | 13:57

Мосгорсуд приговорил к 25 годам предполагаемого главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева, причастного к убийству криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) и адвоката Натальи Вавилиной.

Приговор вынесен на основе вердикта присяжных заседателей, дело рассматривалось с лета 2021-го. Ранее присяжные сочли всех фигурантов дела виновными в создании ОПГ или участии в ней. Также все члены группировки были признаны виновными в незаконном хранении оружия, пятерых из них, однако, признали заслуживающими снисхождения по этой статье. Деда Хасана, чье влияние распространялось на преступный мир всего постсоветского пространства и части Западной Европы, убили в 2013-м у одного из московских ресторанов.



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