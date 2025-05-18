Китайский истребитель оказался круче французских и российских.

18 мая 2025 | 15:18

Центральное телевидение Китая (CCTV) в своем официальном аккаунте в соцсетях сообщило, что уничтожен был французский Rafale. Правительство Индии ранее закупило 38 таких машин для своих ВВС и вроде бы собирается прибрести еще. CCTV уведомило, что Rafalе был сбит истребителем китайского производства J-10C ВВС Пакистана. «Такой военный успех был достигнут впервые», - отмечалось в сообщении

В ходе боев истребители китайского производства уничтожили, как утверждает телеканал, многочисленные боевые самолеты противника, а сами потерь не понесли. В сообщении CCTV приводится и мнение китайского военного эксперта: он разъяснил, что радиус действия радара J-10C и дальность его ракет превышают возможности французского Rafale. Китайский J-10 поступил в ВВС КНР в 2003 году, это самолет 4-го поколения, он не имеет функций «стелс». Однако, как утверждается, китайские специалисты его постоянно модернизируют, уделяя особое внимание боевым возможностям радара. Французский Rafale относят к поколению 4,5, он тоже не нов. Его рыночная цена более чем вдвое выше, чем у китайского J-10С. Пакистанские власти, кстати, говорили о трех сбитых Rafale ВВС Индии. Однако, похоже, подтверждена была гибель только одного такого самолета. То, что он был сбит, информационному агентству Рейтер подтвердили представители властей США и самой Франции. Кстати, 7 мая телеканал CNN со ссылкой на пакистанские военные источники утверждал, что были сбиты и самолеты российского производства ВВС Индии - МиГ-29 и Су-30MKИ. Китай помимо Пакистана активно продает свои вооружения в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток, в Африку по ценам значительно более низким, чем у западной техники. Нынешняя победа китайского истребителя над французским боевым самолетом, несомненно, усилит позиции Пекина на зарубежных военных рынках, с печалью констатируют сегодня в Токио.



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