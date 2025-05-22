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Северокорейский эсминец никуда не поплыл
22 мая 2025 | 07:57
Серьезная авария произошла в КНДР во время спуска эсминца на воду. Как пишет ЦТАК, во время спуска корабля невовремя отцепились некоторые спусковые салазки.
На церемонии присутствовал Ким Чен Ын. Он заявил о преступной халатности ответственных лиц и поручил восстановить судно к пленуму ЦК Трудовой партии в июне.
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