ТЕМА

Наему прийдется нанимать водителя

26 мая 2025 | 16:06

Мустафа Найем признан виновным в пьяном вождении и оштрафован за это на 17 тысяч гривен. Также с него взыскан судебный сбор в размере 605 гривен. Такой вердикт вынес Печерский районный суд Киева 13 мая.


Как сказано в постановлении суда, ночью 30 мая 2024 года Найем ехал за рулем BMW по бульвару Михновского, будучи пьяным. Там его остановила полиция. Тест на "Драгере" показал 0,62 промилле алкоголя в его крови.

На суд по поводу вождения в нетрезвом виде Найем не явился, направив адвоката. Тот просил закрыть дело в связи с отсутствием в действиях подзащитного состава административного правонарушения и неисправностью "Драгера", которым замеряли уровень спиртного в крови Найема. Однако суд признал вину подтвержденной доказательствами, в том числе протоколом об административном правонарушении и актом осмотра на состояние алкогольного опьянения.



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