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Наему прийдется нанимать водителя
26 мая 2025 | 16:06
Мустафа Найем признан виновным в пьяном вождении и оштрафован за это на 17 тысяч гривен. Также с него взыскан судебный сбор в размере 605 гривен. Такой вердикт вынес Печерский районный суд Киева 13 мая.
Как сказано в постановлении суда, ночью 30 мая 2024 года Найем ехал за рулем BMW по бульвару Михновского, будучи пьяным. Там его остановила полиция. Тест на "Драгере" показал 0,62 промилле алкоголя в его крови.
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