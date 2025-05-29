Маск втік від Трампа

29 мая 2025 | 13:01

Американський мільярдер Ілон Маск повідомив, що його запланований термін на посаді спеціального урядового службовця у Білому домі в адміністрації президента США Дональда Трампа завершився.

Мільярдер очолював Департамент ефективності уряду США (DOGE). Він контролював значні скорочення федеральної робочої сили в рамках зусиль адміністрації Трампа зі скорочення федеральних витрат.

У лютому цього року Білий Дім надав Маску офіційний статус спеціального держслужбовця. Як повідомлялося, згідно з цим статусом мільярдер і технологічний підприємець не є волонтером, але й не є штатним федеральним службовцем. Він не отримував зарплату і мав надсекретний допуск до державної таємниці.

"Оскільки мій запланований термін на посаді спеціального урядового службовця добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Трампу за можливість зменшити марнотратні витрати", - наголосив бізнесмен.

Маск додав, що місія Департаменту ефективності державного управління (DOGE) "з часом лише посилюватиметься, оскільки вона стане способом життя всього уряду".

Як пише CNN, протягом останніх тижнів бізнесмен відійшов від постійної роботи в уряді, щоб зосередитися на своїх компаніях SpaceX і Tesla, які зазнали труднощів через роботу мільярдера у Білому домі.

За перші чотири місяці роботи нової адміністрації DOGE під керівництвом мільярдера "перевернула федеральний уряд".

Щонайменше 121 тисяча федеральних службовців були звільнені або потрапили під скорочення в перші 100 днів другого президентства Трампа. Федеральні гранти й програми були урізані, а потім іноді відновлювалися після судових позовів.

DOGE продовжить свою роботу навіть після того, як Маск відійде від справ, а його співробітники залишаться на своїх місцях, розподілені по федеральних відомствах.