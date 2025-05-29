|
Росії нема чого додати на майбутніх переговорах
29 мая 2025 | 15:19
Звучатиме лише повторення раніше озвучених умов.
Про це повідомляють російські видання, які посилаються на джерела в МЗС РФ та адміністрації президента. Згідно з позицією Москви, в документі збережено такі умови: нейтральний і позаблоковий статус України, офіційна відмова від ядерної зброї, обмеження її військового потенціалу, юридичне визнання анексії Криму та окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької й Херсонської областей територією Росії.
Також передбачено вимоги надати російській мові статус другої державної, включити Росію до кола гарантів майбутньої безпеки, відмовитися від усіх судових позовів до РФ та добиватися скасування санкцій.
также читайте
[28.05.2025]
[26.05.2025]
[22.05.2025]
|
по теме
Українці в США вигадали ультрадешеве авто й мають масу заявок
29. 05. 2025 | 20:55
Український стартап у США випускає ультрадешеві автомобілі з моторами від мотоблоків Honda.
У Киэвы на американського документалыста впав балкон
29. 05. 2025 | 15:17
У Києві на американського оператора-документаліста Крістофера Уолтерса впав балкон однієї з багатоповерхівок. Внаслідок події чоловік отримав травми, зокрема, обличчя.
КНР готовится к штурму Тайваня
29. 05. 2025 | 15:12
Пекин существенно нарастил потенциал внезапного удара по Тайваню и держит свои элитные части в режиме практически постоянных учений по отработке высадки десанта на остров при мощной комбинированной поддержке авиации, флота, дальнобойной артиллерии и ракетных сил. Наблюдатели в Токио сходятся во мнении, что КНР уже фактически создала систему, при которой она может начать такую операцию практически в любой момент, без особой подготовки.
99% "обмежено придатних" - уклоністи
29. 05. 2025 | 13:50
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»