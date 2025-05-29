ТЕМА

Росії нема чого додати на майбутніх переговорах

29 мая 2025 | 15:19

Звучатиме лише повторення раніше озвучених умов.


Про це повідомляють російські видання, які посилаються на джерела в МЗС РФ та адміністрації президента. Згідно з позицією Москви, в документі збережено такі умови: нейтральний і позаблоковий статус України, офіційна відмова від ядерної зброї, обмеження її військового потенціалу, юридичне визнання анексії Криму та окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької й Херсонської областей територією Росії.

Також передбачено вимоги надати російській мові статус другої державної, включити Росію до кола гарантів майбутньої безпеки, відмовитися від усіх судових позовів до РФ та добиватися скасування санкцій.

 


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Новый старт космического корабля "Союз ТМА-16", 30 сентября на Байконуре. Фото: Drugoj
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 