Росії нема чого додати на майбутніх переговорах

29 мая 2025 | 15:19

Звучатиме лише повторення раніше озвучених умов.

Про це повідомляють російські видання, які посилаються на джерела в МЗС РФ та адміністрації президента. Згідно з позицією Москви, в документі збережено такі умови: нейтральний і позаблоковий статус України, офіційна відмова від ядерної зброї, обмеження її військового потенціалу, юридичне визнання анексії Криму та окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької й Херсонської областей територією Росії.

Також передбачено вимоги надати російській мові статус другої державної, включити Росію до кола гарантів майбутньої безпеки, відмовитися від усіх судових позовів до РФ та добиватися скасування санкцій.