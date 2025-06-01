Перспективы результатов встречи лидеров Запада не радуют

01 июня 2025 | 12:45

Острые разногласия президента США Дональда Трампа с лидерами Евросоюза, Канады и отчасти Японии могут привести к тому, что на предстоящем 15-17 июня в канадском курорте Кананаскис саммите Группы семи (G7) с самого начала даже не будут предприниматься попытки принять какое-либо совместное заявление. Эта затея кажется организаторам встречи делом безнадежным, а попытки протащить общий документ, по их мнению, могут только продемонстрировать всему миру фактический развал «семерки» и по проблемам мировой торговли, и по подходу к России.

По данным ведущей японской экономической газеты "Никкэй", до открытия саммита остается всего пара недель, однако работа над согласованием совместного заявления до сих пор не начиналась и сейчас не ведется.

Вместо единого коммюнике, которое обычно состоит из десятков страниц, предполагается принять семь отдельных документов, обсуждение которых вроде не должно вызвать скандальные возражения со стороны Трампа. Они будут посвящены сотрудничеству, в частности, по проблемам миграции, в сферах полезных ископаемых, искусственного интеллекта, квантовых технологий, инфраструктуры.

Ни Россия, ни Украина, там упоминаться не будут – по крайней мере по ситуации на сегодняшний день.

Канада вообще весьма напряженно относится к нынешнему саммиту с учетом того, что Трамп не признает ее суверенитета и требует от Оттавы согласия на превращение в 51-й штат США. К тому же семь лет назад предыдущий проходивший в Канаде саммит «семерки» 2018 года завершился лихим скандалом – и именно из-за совместного заявления.

Там тоже была крупная ругань между Трампом и другими участниками. В конце концов все делегации вроде бы утвердили итоговый документ, канадский премьер его обнародовал на правах председателя. Однако через три часа после завершения саммита Трамп неожиданно на голубом глазу заявил, что никакого совместного заявления не одобрял.