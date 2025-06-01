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Массированный налет украинских БПЛА на аэродромы стратегической росавиации
01 июня 2025 | 14:51
Теперь у РФ есть свой Перл-Харбор.
СБУ провела операцию « Паутина». Дронами атакованы две либо три авиабазы стратегической авиации РФ в Мурманской и Рязанских областях. По анализу видеокадров видно, что часть дронов запускали из фур рядом с аэродромами.
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