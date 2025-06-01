ТЕМА

Массированный налет украинских БПЛА на аэродромы стратегической росавиации

01 июня 2025 | 14:51

Теперь у РФ есть свой Перл-Харбор.


СБУ провела операцию « Паутина». Дронами атакованы две либо три авиабазы стратегической авиации РФ в Мурманской и Рязанских  областях. По анализу видеокадров видно, что часть дронов  запускали из фур рядом с аэродромами.
Сообщается о выводе из строя около 40 бомбардировщиков Ту-22 М3 и Ту-95.



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