Массированный налет украинских БПЛА на аэродромы стратегической росавиации

01 июня 2025 | 14:51

Теперь у РФ есть свой Перл-Харбор.

СБУ провела операцию « Паутина». Дронами атакованы две либо три авиабазы стратегической авиации РФ в Мурманской и Рязанских областях. По анализу видеокадров видно, что часть дронов запускали из фур рядом с аэродромами.

Сообщается о выводе из строя около 40 бомбардировщиков Ту-22 М3 и Ту-95.