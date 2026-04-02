Япония прониклась симпатией к России. Но это не точно 02 апреля 2026 | 15:48 распечатать [0] комментарии [0] Правительство Японии в качестве крупной корректировки своей политики в отношении Москвы намерено в начале мая направить в Россию внушительную делегацию деловых кругов. Главная тема, как сообщили в Токио, - закупки нефти в связи с кризисом в зоне Персидского залива и иранской блокадой Ормузского пролива.

В делегацию уже выразили готовность войти представители настоящих гигантов бизнеса - торгово-инвестиционных корпораций Mitsui, Mitsubishi, одной из крупнейших судоходных компаний мира Mitsui O.S.K Lines. Она, кстати, имеет опыт доставки с арктических месторождений России сжиженного природного газа на танкерах ледового класса.

Ведутся переговоры о включении в делегацию и других корпораций первого класса. Разговор, кстати, пойдет и об их возможном возвращении в Россию - но только, как сообщается, после серьезного перемирия в боевых действиях на территории Украины. Япония, напомним, активно участвует в санкциях против РФ, закупки нефти в России давно прекратила. Но стабильно импортирует сжиженный газ с проекта Сахалин, он покрывает примерно 9 процентов потребностей страны. P.S. Удивительная история произошла с вызвавшим вчера сенсацию сообщением о том, что правительство Японии готовится направить в начале мая в Россию делегацию представителей крупнейших японских торговых и транспортных корпораций для обсуждения, в частности, вопроса о закупках нефти для компенсации возможных потерь от кризиса в зоне Персидского залива. Сегодня эту новость лихорадочно взялись опровергать на самом высоком уровне. Это сделал вначале «человек номер два» в правительстве – генеральный секретарь кабинета министров Кихара, выступая на регулярном брифинге. Информация, мол, не соответствует действительности, и Токио будет сохранять приверженность санкциям против России. Затем уже днем это же повторил на пресс-конференции в МИД министр иностранных дел Мотэги. На запросы журналистов указанные во вчерашнем сообщении корпорации тоже опровергали такую информацию или отказывались чего-либо комментировать. И все же история непроста, это явно не вульгарный фейк-ньюс. Сообщение о делегации в Россию первым и очень подробно, с «молниями», выдало вчера ведущее японское информационное агентство Киодо. Это солидная и осторожная контора, совершенно не склонная к хайпу, она все перепроверяет. К тому же на Киодо пока никто не наехал и не потребовал дать опровержение. Есть ощущение, что агентство, возможно, выдало то, что нужно было до поры до времени сохранить в секрете. Или вспугнуло какие-то серьезные силы, выступающие против экономических сделок с РФ. Короче, тайны и загадки!



Японцы объявили войну медведям