Трамп нахамив Макрону, Макрон оперативно відреагував

02 апреля 2026 | 19:04

Американський президент заявив: «Я зателефонував до Франції Еммануелю Макрону, з яким його дружина дуже погано поводиться, і він досі оговтується після удару в щелепу від дружини».

Ось що заявив щодо цього президент Франції: «Його висловлювання неелегантні та неадекватні. Якщо ви хочете бути головними, ви не говорите щодня протилежне тому, що казали вчора. І, можливо, не варто говорити щодня — потрібно просто діяти, зменшити риторику та побудувати міцний мир».

Президент Франції також прокоментував ситуацію в Ірані та Ормузькій протоці:

🔹 Шість місяців тому нам говорили, що все знищено й урегульовано. Очевидно, це не так. 🔹 Кілька тижнів військових ударів не можуть вирішити ядерну проблему в довгостроковій перспективі. 🔹 Відкриття протоки силою ми вважаємо нереалістичним. 🔹 Військова операція з повторного відкриття Ормузької протоки займе нескінченно багато часу. 🔹 Від самого початку ми говорили, що її необхідно відкрити — але лише в координації з Іраном. Світ не може жити з протокою, яку можна відкрити або закрити за одну ніч.

"