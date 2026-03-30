ТЕМА

В Израиле заработают виселицы

30 марта 2026 | 20:17

В Израиле террористов будут казнить через повешение, сообщает Kan.


Кнессет одобрил закон о смертной казни для террористов. Согласно одобренной редакции законопроекта, смертная казнь будет приводиться в исполнение через повешение… закон может применяться и к еврейским террористам.

