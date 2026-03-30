Японцы объявили войну медведям

30 марта 2026 | 15:53

Правительство Японии приняло решение отловить или отстрелить к 2034 году более 37,5 тысячи медведей на главном острове страны Хонсю и на самом северном острове Хоккайдо для того, чтобы сократить возросшую угрозу со стороны этих хищников.

Операция носит беспрецедентный характер, она направлена на то, чтобы надежно развести зоны обитания людей и медведей, говорится в дорожной карте, утвержденной кабинетом министров. В ней ставятся конкретные цифровые задачи по сокращению поголовья медведей во всех районах их обитания. Будут выделены средства на содержание с такой целью 2,5 тыс. профессиональных охотников, которые получат статус служащих органов местного самоуправления. Это в три раза больше, чем имеется сейчас. Предполагается также закупить примерно 10 тысяч ловушек для медведей. С апреля по ноябрь прошлого года в Японии в результате рекордного числа нападений этих хищников получили ранения и увечья 230 человек, 13 погибли. Чаще всего нападению медведей подвергались жители северо-востока острова Хонсю и Хоккайдо. Однако инциденты такого рода были отмечены даже в зоне Токио. На борьбу с медведями в префектуре Акина на севере острова Хонсю одно время направлялись армейские подразделения. Активизация этих хищников связана с их растущей привычкой питаться пищевыми отходами в населенных пунктах, а также с сокращением числа жителей сельских районов, где в результате генерируется меньше шума. В Японии возникло даже понятие «городские медведи», которые перестали бояться людей и легко заходят в жилые кварталы.



