Японцы объявили войну медведям
30 марта 2026 | 15:53
Правительство Японии приняло решение отловить или отстрелить к 2034 году более 37,5 тысячи медведей на главном острове страны Хонсю и на самом северном острове Хоккайдо для того, чтобы сократить возросшую угрозу со стороны этих хищников.
Операция носит беспрецедентный характер, она направлена на то, чтобы надежно развести зоны обитания людей и медведей, говорится в дорожной карте, утвержденной кабинетом министров. В ней ставятся конкретные цифровые задачи по сокращению поголовья медведей во всех районах их обитания. Будут выделены средства на содержание с такой целью 2,5 тыс. профессиональных охотников, которые получат статус служащих органов местного самоуправления. Это в три раза больше, чем имеется сейчас. Предполагается также закупить примерно 10 тысяч ловушек для медведей. С апреля по ноябрь прошлого года в Японии в результате рекордного числа нападений этих хищников получили ранения и увечья 230 человек, 13 погибли. Чаще всего нападению медведей подвергались жители северо-востока острова Хонсю и Хоккайдо. Однако инциденты такого рода были отмечены даже в зоне Токио. На борьбу с медведями в префектуре Акина на севере острова Хонсю одно время направлялись армейские подразделения. Активизация этих хищников связана с их растущей привычкой питаться пищевыми отходами в населенных пунктах, а также с сокращением числа жителей сельских районов, где в результате генерируется меньше шума. В Японии возникло даже понятие «городские медведи», которые перестали бояться людей и легко заходят в жилые кварталы.
Япония распечатывает ТЭС
26. 03. 2026 | 13:27
Правительство Японии на фоне нарастающих страхов вокруг поставок нефти и сжиженного газа из зоны Персидского залива приняло решение по меньшей мере на год раскочегарить на полную мощь старые угольные теплоэлектростанции, работа которых ранее была серьезно ограничена из экологических соображений. Мера вступает в силу с 1 апреля, когда в стране начинается новый финансовый год.
