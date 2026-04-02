Дрібний ТЦКшник виявився мультідоларовим мільйонером

02 апреля 2026 | 08:34

Працівник ТЦК очолив рейтинг за обсягом задекларованої кріптовалюти Ethereum серед українських посадовців.

Першу позицію в рейтингу посів офіцер відділу цивільно-військового співробітництва Київського ТЦК Роман Данилишин. У його декларації зазначено 4716 ETH (що наразі дорівнює приблизно 10,14 млн доларів США або близько 450 млн гривень). Водночас у документі вартість цих активів вказана на рівні трохи більше ніж 195 000 гривень. Причини такої різниці з декларації не зрозуміло.



