Дрібний ТЦКшник виявився мультідоларовим мільйонером

02 апреля 2026 | 08:34

Працівник ТЦК очолив рейтинг за обсягом задекларованої кріптовалюти Ethereum серед українських посадовців.


Першу позицію в рейтингу посів офіцер відділу цивільно-військового співробітництва Київського ТЦК Роман Данилишин. У його декларації зазначено 4716 ETH (що наразі дорівнює приблизно 10,14 млн доларів США або близько 450 млн гривень).  Водночас у документі вартість цих активів вказана на рівні трохи більше ніж 195 000 гривень. Причини такої різниці з декларації не зрозуміло.

