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Издержки профессии Дениса Бигуса
22 января 2024 | 21:51 , Олег Ельцов. ТЕМА
Как-то меня пригласил на встречу человек, организовавший на меня два покушения. Я откликнулся: посидели, покалякали, выпили чайку… Нет, я и виду не подал, что оба преступления давно раскрыл, нападавших знаю в лицо и обоих видел после нападения, а также то, что в ходе расследования установил: оба были подчиненными хозяина кабинета, с которым мы мило беседовали.
Он же, на то время – начальник службы безопасности очень серьезной госструктуры, был настолько туп, что не догадывался, что я все знаю. Вообще, всякий раз забавно наблюдать за людьми, когда они пытаются тебя надуть, ты это понимаешь, но они не понимают, что ты понимаешь.
Вообще-то, я где-то даже понимал собеседника и немножко ему сочувствовал: из-за моей писанины он неоднократно отгребал от начальства, а в конце концов не получил высокой должности, о которой так мечтал.
Цель общения давнего врага со мной была очевидной, она заключалась в поиске ответа на один вопрос: «Как вы все это выдержали?» Он имел в виду те два покушения, которые сам и организовал. На что я просто ответил: ничего страшного – просто издержки профессии, к этому нужно быть готовым. Вот у вас, как у отставного борца с преступностью, тоже были свои издержки: каждый день рисковали жизнью и здоровьем в борьбе с криминалитетом. На том и разошлись.
Про эту встречу я вспомнил, узнав о скандале вокруг программы «Бигус» с кадрами употребления «псами демократии» одурманивающих веществ. В комментарии к событию Бигус абсолютно верно сказал: все мы грешны, какое это имеет отношение к работе?
Не хочу оценивать профуровень его команды, но если уж ты выкладываешь видео наружки за политиками и олигархами, будь готов, что наружку установят и за тобой. Все это я испытал на собственной шкуре: были и наружка, и тайное проникновение в мою квартиру, и установка «жучков», и похищение трудовой книжки (прощай пенсия!) и внедрение в мое окружение соглядатаев мужского и женского рода... Издержки профессии – не более.
Поэтому хотел бы посоветовать Денису Бигусу: поменьше пафоса и саморекламы, больше смирения. Издержки профессии неизбежны.
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