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На початку квітня у Києві тепло як у травні
03 апреля 2024 | 09:06
За словами метеорологів, така температура повітря відповідає кінцю травня.
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