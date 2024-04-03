ТЕМА

На початку квітня у Києві тепло як у травні

03 апреля 2024 | 09:06


  • Мінімальна температура повітря у столиці не опустилася нижче 10,4°С. Попереднє рекордне значення 2017 року перевищено на 0,4°С.
  • Максимальна температура повітря досягла 24,6°C, що на 4,3°C вище попереднього рекордного показника 2016 року.
  • Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 17,3°C, що перевищило попередній рекордний показник 2021 року на 3,2°C, а кліматичну норму — на 10,4°C.

За словами метеорологів, така температура повітря відповідає кінцю травня.



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