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“Центренерго” заперечує отримання10 млрд на захистТрипільської ТЕС
18 апреля 2024 | 14:58
Трипільська теплова електростанція (ТЕС) не отримувала з державного бюджету 9,7 млрд гривень для спорудження захисту від дронів та ракет, – твердять в ПАТ “Центренерго”. В державній енергогенеруючій компанії кажуть, що раніше поширена інформація з посиланням на уряд, мовляв, ТЕС мала кошторис на забезпечення належного захисту, не відповідає дійсності, і що журналісти переплутали виділення коштів на захист критичної інфраструктури як такої загалом і згаданої станції зокрема.
“Трипільська ТЕС не отримувала з державного бюджету 9,7 млрд гривень для спорудження захисту від дронів та ракет. Власними силами компанія на 100 % виконала фізичний захист першого рівня критично важливих елементів наших ТЕС. Про що ми повідомляли і раніше. Цей захист рятує від уламкових уражень. А не від прямих влучань ракет. Повністю захистити потужності лише цим – неможливо. На жаль, ворог став бити прицільно, саме по обладнанню, яке відновлюється роками і яке не заховаєш у бетон та мішки з піском”, – сказано в повідомленні “Центренерго”.
Ще вказується, що “дуже боляче, що сьогодні, в день, коли із нашим підприємством сталася біда, з деяких телеграм каналів понеслася інформаційна кампанія з дискредитації керівництва “Центренерго” та держави, мета якої посіяти паніку та зневіру серед українців. Масово перепощувалися вирвані з контексту слова прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, що нібито Трипільська ТЕС на захист від атак рф з державної скарбниці отримала 9,7 млрд гривень. Хоча насправді, у повідомленні від 13.09.2023 премʼєр-міністра Дениса Шмигаля йшлося про те, що Уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору”.
У згаданій в релізі промові Прем’єр-міністра, згідно з Урядовим порталом, було дослівно сказано таке: “Один із пріоритетів – це захист стратегічних об’єктів енергетики. Тут без деталей. Але робота ведеться серйозна та системна. На позаминулому засіданні Уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Ми робимо проекти, які ніхто ще у світі не робив. За тижні встановлюємо та ремонтуємо те, на що в інший час ішли б місяці або навіть роки. Дякую нашим інженерам, енергетикам, будівельникам за цю надзвичайну роботу”.
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