Враг прокрался в УГО

07 мая 2024 | 14:06

СБУ по подозрению в госизмене задержала 5 мая начальника одного из департаментов Управления госохраны полковника Андрея Гука.

Об этом пишет «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



Гука подозревают в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам (в том числе и по президенту) иностранным спецслужбам.



Также задержан еще один сотрудник УГО, которому вменяют пособничество Гуку.



Гук считается человеком начальника УГО Сергея Рудя. Вместе они учились в погранакадемии, были очень близки и являются кумовьями. Как говорят источники в Управлении, Рудь даже хотел назначить Гука своим заместителем.