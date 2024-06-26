На вес золота

26 июня 2024 | 12:27

Доходность инвестиций в золото с конца 2000 года выросла в среднем по миру в 8 раз.

Это абсолютный рекорд – за это же время капиталовложения в номинированные в долларах акции корпораций США дали увеличение доходности в 6 раз, а в государственные облигации ведущих стран – лишь в 2 раза, показывают расчеты экспертов ведущей японской экономической газеты «Никкэй». По их мнению, это свидетельствует по крайней мере о текущем ослаблении глобального доминирования американской валюты и об усилении позиций золота как своеобразной «валюты без национальной окраски». По подсчетам французского банка Societe Generale, к концу 2024 года цена тройской унции золота может увеличиться на 20 процентов по сравнению с нынешним уровнем и выйти на черту 2 750 – 2 770 долларов. Драгоценный металл обычно более охотно покупают в периоды высокой инфляции. Это понятно: рост цен снижает покупательную способность обычных денег, и им ищут альтернативу. Однако сейчас инфляция в глобальных масштабах спала, а интерес к золоту по-прежнему велик. По мнению того же Societe Generale, это в том числе связано с продолжающимися закупками золота со стороны Китая и стран пресловутого Глобального юга. Они на всякий случай уводят часть своих активов из долларов, опасаясь потенциальных американских санкций. Центральные банки (в основном развивающихся стран) с 2022 года скупили более 1 000 тонн золота. Это соответствует примерно 20 процентам всего мирового спроса. Народный банк Китая (центробанк) с мая, по имеющимся данным, прекратил увеличивать свои запасы долларов. Сейчас на них приходится лишь 5 процентов золотовалютных запасов КНР, одновременно растет доля золота. В Токио считают это долговременной политикой Пекина. На инвесторов оказывает влияние и то, что США после кризиса 2008 года провели существенное смягчение своей кредитно-финансовой политики. В результате на рынке оказалось в 4 раза больше долларов, чем было в конце 2000 года. Это также повышает интерес к золоту, отмечают японские эксперты.



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