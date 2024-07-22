Назад – к сохе!

22 июля 2024 | 08:48 , Олег Ельцов. ТЕМА

В 2016 году посол США в Украине Джеффри Пайетт бросил фразу, которая душевно ранила все украинское общество. Он заявил, что Украина имеет шанс стать аграрной сверхдержавой. Ох, что тут началось! Украинцы долго возмущались: да как он посмел, мы – самое крупное государство Европы, у нас «Южмаш» и АЭС, мы всего 30 лет как отказались от ядерного арсенала под давлением США, а теперь они хотят загнать нас на поля – гречку сеять…

Минуло восемь лет. От былой славы «Южмаша» не осталось и следа. Предприятие выживает на госдотациях. Там нынче выпускают трамваи и троллейбусы, которые не летают в космос. Еще один флагман отечественных технологий «Мотор сич» вдруг продали китайцам, потом у них волюнтаристски забрали, потом запрессовали гендиректора и владельца предприятия Богуслаева. России двигатели уже не продаем, вроде еще сотрудничаем с турками, но все идет к тому, что и это производство загубим.

Даже война не стала магическим пинком для развития промышленности. Имея свыше сотни предприятий оборонного сектора с подземными цехами, оборудованием и инфраструктурой, мы воюем исключительно благодаря западным налогоплательщикам и их же военпрому. Чехи обещают построить нам патронный завод взамен оставшегося на оккупированной территории в 2014 году. А пока стреляем благодаря западным поставкам. Правда, специалисты сомневаются, что патронное производство у нас в топе приоритетов. Якобы качественные патроны мы все равно произвести не в состоянии, даже на импортном оборудовании. Нам бы ракет, но сами, похоже, сделать не способны, да и денег нет. Клепаем дроны.

Война продолжается и жизнь идет. Но жить становится все невыносимее. Проклятый враг, придерживаясь классических канонов ведения войны, бьет по энергетике. Похоже, эту перспективу наше руководство не рассматривало. В итоге: добрый кусок ядерной генерации в виде оккупированной ЗАЭС мы не контролируем и не потребляем, выбито около трети гидрогенерации, угольные ТЭЦ, вероятно, потеряны в полном составе. Прочие объекты вроде подстанций, ЛЭП и прочее врагом пристреляны и поражены неоднократно: восстанавливать нет смысла… Под угрозой существование мегаполисов этой зимой.

А в то самое время в парламенте появляется законопроект о строительстве двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС, ведется болтовня про строительство каких-то мифических микроАЭС, которые существуют лишь в теории… При этом, на фоне грандиозного дефицита электроэнергии мы почти за два года не удосужились запустить газогенераторные установки, которых партнеры подарили нам под сотню. Из них за пару лет запущено не больше десятка. Одна из них - в Житомире, установка\запуск которой стандартно занимает 11 дней. У нас этот процесс занял три месяца... Это рекордный темп для нас. Правда, для обеспечения города требуется около десятка таких установок, поэтому отцы города призывают население запасаться пауэрбанками.

А тем временем на двух украинских АЭС одновременно сгорели три трансформатора. Одни утверждают, что от жары, вторые – что от старости, третьи – что от запредельных нагрузок…

Между тем, парламент после поднявшегося медиаскандала просто чудом отказался рассматривать законопроект о достройке за три года двух энергоблоков за несколько миллиардов долларов. Послушал на канале Юрия Романенко анализ этого прожекта матерым эксплуатационщиком с Запорожской АЭС и за голову схватился: это ж чистый воды распил во время войны! Какая атомная энергетика, какие реакторы?.. Нам впору рассматривать вопрос отказа от атомной энергетики вцелом. И экология тут не при чем. Мы просто не в состоянии не только строить АЭС, но и эксплуатировать. Все структуры «Энергоатома» развалены, оборудование в плачевном состоянии, специалистов теряем: система держится по инерции на профи, доживающих свой век. Взрывы трансформаторов – это цветочки! Главное не довести до Чернобыля 2.0.

Энергетика – это всегда дорого и сложно. И в нашей структуре атомная энергетика – это основа, благодаря которой энергосистема по инерции существовала все эти годы. Но, кажется, мы уже не можем ее себе позволить. А без мощной энергоотрасли и развитой промышленности не видать.

Да разве только в энергетике беда! Война лишь ускорила все процессы, но на третьем году разрушения город и индустрии не видно усилий и способности власти выправлять ситуацию. Помнится, Зеленский инициировал создание нового президентского университета, под стройплощадку успели даже вырубить часть зеленой зоны на территории киевского парка: теперь там бурьян и запустение. А вы слышали хоть об одном открытом ПТУ, пусть даже не президентском? Попробуйте отыскать сварщика 5-6 разрядов, толкового токаря и фрезеровщика: тогда перспективы индустриального развития для вас прояснятся.

За 13 лет в Киеве не смогли проложить ни одного перегона метро и вероятно уже не проложат: давно просрочена дата ремонта перегона, залитого грунтовыми водами. Власти уже ничего не обещают. Население огромного столичного массива пересело на автотранспорт. Мосты в критическом состоянии. Движение по мосту Патона не первый год ограничено: выглядит он ужасно, но никаких восстановительных работ не ведется. Южный мост с начала войны открыт только для собственников спецпропусков. Там ежегодно ведутся непрекращающиеся ремонты дорожного полотна с полной его заменой. Отремонтированное год назад латают вновь… И только варварская застройка городов бодро ведется без учета нагрузки на коммунальные сети. Власти только успевают латать безнадежно деградировавшие коммуникации, а с разрушением энергосистемы вода на верхних этажах становится роскошью. Власти призывают население съезжать в села…

Так что нам остается? Западные комбайны и трактора по-прежнему могут сеять западный посевной материал, обрабатывать поля западными химикатами, а потом продавать урожай на Запад. Конечно, если Польша пропустит. Так может зря мы обижались на американского посла, может не так уж он был не прав и очень даже прозорлив?..