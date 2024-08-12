|
Вождизм и народовластие
12 августа 2024 | 08:25 , Олег Ельцов. ТЕМА
Так могла называться концептуальная нудная работа какого-то классика. Я же просто сопоставлю два факта.
Буквально на днях обменяли российских оппо, которые сразу выступили на защиту своего народа. Украинское общество взорвалось: имперцы, не щадить никого – натворить столько гадостей одному путину не под силу. Они имеют наглость заступиться за простых россиян, обвиняя в фашизации страны единолично вождя! Сложно спорить: виновен именно народ, а не только вождь, которого россияне терпят и поддерживают двадцать лет. Все соцопросы показывают: россияне дорожат вождем, не взирая на развязанную войну, на обструкцию цивилизованного мира и огромные жертвы соотечественников и соседей. Вывод: даже в такой недемократичной стране как россия решающее слово – за народом.
Украинцы же винят во всех бедах власть, олигархов, державу, москву и Сороса… Народ – нет, он не при чем, он вообще не имеет отношения к державе и рад бы, чтобы ее вообще не было. Как дружно заявляют таксисты и интеллектуалы: та нашо мне эта держава – я и без нее проживу! Украина со всеми ее чертами: демократичными, хаотичными, страсти к игнорированию закона и стремлением порешать все через кума – дает гражданину больше прав управления. Мы быстро влюбляемся в политиков и их предвыборные слоганы, также быстро в них разочаровываемся. Виним чиновников и олигархов в своих бедах, но никто и никогда не признает, что бюрократы и олигархи – тоже украинцы. Просто они дорвались до власти и денег, а мы – хорошие украинцы – нет. Но как только простой украинец получает хоть какую-то власть, он сразу начинает брать взятки, которые дают украинцы без власти, хамит всем, кто от него зависит …
Все время ломаю голову, как так получается: за поребриком виноват весь народ, у нас же народ – наблюдатель и невинная жертва?..
также читайте
[22.07.2024]
[17.07.2024]
[15.07.2024]
[13.07.2024]
|
по теме
Віртуальна бульбашка чи реальна?
30. 07. 2024 | 12:11 , Олег Єльцов, ТЕМА
Зараз модно розповідати про втечу людей від реальності, про її спотворення голівудами\пропагандою\пройдисвітами й неуками. Обов’язково згадують про «бульбашку соцмереж». А чим вона відрізняється від бульбашки реального життя? Хіба ви не сторонитеся хамовитого сусіда? У житті ви контактуєте із тими, хто ближчий по духу, по інтересам… Наші контакти в реалі – результат напруженого вибору тих, з ким комфортно.
УКРАИНА ВОРОВСКАЯ
26. 07. 2024 | 14:11 , Олег Ельцов. ТЕМА
Поторгуємось за водосховища
25. 07. 2024 | 12:50 , Олег Єльцов, ТЕМА
Все, що ми спостерігаємо у медіа – на 90% це торги між учасниками війни. Якісь на перший погляд дурнуваті повідомлення про Ф-16, які летять в Україну, але все не долетять, про шведські винищувачі Гріпени, які ми наче відмовляємось приймати, тощо. Це не підлягає здоровій логіці, але має власну логіку торгів ворогуючих сторін, яка не завжди очевидна для посполитих.
Лімп в покері
24. 07. 2024 | 18:04
Як вибрати найкращий бонус для нового гравця в онлайн казино
24. 07. 2024 | 17:59
09 августа 2024
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»