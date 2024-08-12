Вождизм и народовластие

Буквально на днях обменяли российских оппо, которые сразу выступили на защиту своего народа. Украинское общество взорвалось: имперцы, не щадить никого – натворить столько гадостей одному путину не под силу. Они имеют наглость заступиться за простых россиян, обвиняя в фашизации страны единолично вождя! Сложно спорить: виновен именно народ, а не только вождь, которого россияне терпят и поддерживают двадцать лет. Все соцопросы показывают: россияне дорожат вождем, не взирая на развязанную войну, на обструкцию цивилизованного мира и огромные жертвы соотечественников и соседей. Вывод: даже в такой недемократичной стране как россия решающее слово – за народом.

Буквально на днях обменяли российских оппо, которые сразу выступили на защиту своего народа. Украинское общество взорвалось: имперцы, не щадить никого – натворить столько гадостей одному путину не под силу. Они имеют наглость заступиться за простых россиян, обвиняя в фашизации страны единолично вождя! Сложно спорить: виновен именно народ, а не только вождь, которого россияне терпят и поддерживают двадцать лет. Все соцопросы показывают: россияне дорожат вождем, не взирая на развязанную войну, на обструкцию цивилизованного мира и огромные жертвы соотечественников и соседей. Вывод: даже в такой недемократичной стране как россия решающее слово – за народом.

Украинцы же винят во всех бедах власть, олигархов, державу, москву и Сороса… Народ – нет, он не при чем, он вообще не имеет отношения к державе и рад бы, чтобы ее вообще не было. Как дружно заявляют таксисты и интеллектуалы: та нашо мне эта держава – я и без нее проживу! Украина со всеми ее чертами: демократичными, хаотичными, страсти к игнорированию закона и стремлением порешать все через кума – дает гражданину больше прав управления. Мы быстро влюбляемся в политиков и их предвыборные слоганы, также быстро в них разочаровываемся. Виним чиновников и олигархов в своих бедах, но никто и никогда не признает, что бюрократы и олигархи – тоже украинцы. Просто они дорвались до власти и денег, а мы – хорошие украинцы – нет. Но как только простой украинец получает хоть какую-то власть, он сразу начинает брать взятки, которые дают украинцы без власти, хамит всем, кто от него зависит …

Все время ломаю голову, как так получается: за поребриком виноват весь народ, у нас же народ – наблюдатель и невинная жертва?..